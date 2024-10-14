На Metacritic появились страница новой Tomb Raider на фоне слухов о презентации Xbox

Вместе с предстоящей Resident Evil 9 на портале Metacritic появилась страница еще одной неанонсированной игры - Tomb Raider Next, и это все на фоне появления слухов о возможной презентации Xbox для сторонних разработчиков. В настоящее время на странице игры доступны ссылки на версии для PS5 и Xbox Series X/S.

Отметим, что Metacritic - это портал, где собраны все рецензии на игры, фильмы и музыку, и где все это суммируется в средний рейтинг. В целом, появление на портале неанонсированных игр может и не означать ничего, так как, например, страничка Half-Life 3 висит там уже очень давно.

Следовательно, тот факт, что на Metacritic появились страницы Resident Evil 9 и новой Tomb Rider, ничего не значит. Правда, в свое время, накануне анонса Resident Evil 4 Gold Edition, соответствующая страница игры появилась на портале.

А потому интересна на этом фоне информация от инсайдеров Nate the Hate и Shpeshal Nick, которые с разницей в несколько часов сообщили, что уже на этой неделе будет сделан анонс и возможно состоится мероприятие Xbox Partner Preview, на котором нам покажут игры от сторонних разработчиков для Xbox.