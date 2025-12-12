ЧАТ ИГРЫ
Tomb Raider Catalyst 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 201 оценка

На The Game Awards 2025 показали дебютный трейлер следующего большого приключения Лары Крофт - Tomb Raider: Catalyst

butcher69 butcher69

На The Game Awards 2025 был показан дебютный тизер Tomb Raider: Catalyst, а релиз игры запланирован на 2027 год. Новый проект обещает стать масштабным приключением Лары Крофт, которое разворачивается после мифического катаклизма, раскрывшего древние тайны и пробудившего таинственные силы-хранители.

Действие игры перенесет Лару в Северную Индию, где разрушенный ландшафт скрывает секреты древнего мира. Лара спешит раскрыть правду, прежде чем охотники за сокровищами воспользуются силой этих тайн для собственной выгоды. Игрокам предстоит выбирать, кому доверять среди союзников и соперников, чтобы предотвратить катастрофу и защитить секрет, способный изменить будущее.

Tomb Raider: Catalyst предложит исследовать пышные джунгли, каскадные горы и заброшенные руины, погружаясь в мир, богатый вертикальными перепадами и скрытыми ловушками. Лара будет использовать свои навыки атлетики и продвинутые технологические средства для преодоления препятствий, раскрывая множество тайн и секретов.

Благодаря новым ландшафтам, интерактивным объектам и тщательно проработанным местам исследования, игра обещает вернуть дух классических Tomb Raider, сочетая экшен, головоломки и исследование. Tomb Raider: Catalyst станет настоящим испытанием смекалки и ловкости для игроков, готовых вновь отправиться вместе с Ларой в захватывающее путешествие по загадочной Северной Индии.

Newworld_DESTROYER

Да норм деваха

меня больше интересует кто все эти люди, которым интересно играть в анчартед и это. Ни открытого мира, ни научной фантастики, ни чего то особенного. Это же просто геймдизайнерский пережиток, который выживает за счет старых фпнатов илт я хз кто это покупает

9
Armastik

Так можно ведь про любую игру сказать!

Losha000

Это что за старуха?

8
Nodas

Ну тогда если для вас это старуха,.то вам кто 16 летние и моложе нравятся ?

1
Etteri Nodas

Ей буквально 21-25 лет. На скрине даме где-то за 40. Это не надуманная претензия, это буквально мимо.

4
BecomingGenie

Гей-пед0фил и сексист. Омерзительно!

4
Etteri

Что с лицом?

6
Zabubenchik

И вот это чучело - Лара Крофт?

5
art1k0215

Полное дерьмо

3
Юрий Пенкин

понятно, значит некст ген консоли выходят в 27

2
kotasha

Где ты видишь надпись некстген консолей ? Сейчас дефицит не известно что будет, корпараты почуяли деньги у ии им плевать на рядовых пользователей деньги не пахнут.

Nintendo потеряла $14 млрд из-за падения акций на фоне ограничения поставок чипов памяти, сообщил Bloomberg
Модули оперативной памяти объемом 12 ГБ в Switch 2 подорожали на 41% за квартал, а цены на NAND-накопители выросли на 8%.
2
Юрий Пенкин kotasha

короче некст гена не будет, сидим ещё 7 лет на старье

1
Константин335

2026 год выходит будет даже лучше 2025, уж много годноты выйдет из игр

1
ыпар опрао
релиз игры запланирован на 2027 год
Константин335 ыпар опрао

Сразу не увидел, но там же и другие классные игры анонсировали на 2026 год

Tommy451

Тот случай когда ремейк первой части лучше чем это

1
Mad IVIax

Хех, а ремейк-то выглядит гораздо лучше. Но видно, что студию помотало со времен последних частей перезапуска - тут явно бюджет и качество гораздо хуже, чем в Rise of the TR.

1
BrightLazarus

все минимус 4090 надо будет ай 7