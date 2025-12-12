На The Game Awards 2025 показали дебютный трейлер следующего большого приключения Лары Крофт - Tomb Raider: Catalyst

На The Game Awards 2025 был показан дебютный тизер Tomb Raider: Catalyst, а релиз игры запланирован на 2027 год. Новый проект обещает стать масштабным приключением Лары Крофт, которое разворачивается после мифического катаклизма, раскрывшего древние тайны и пробудившего таинственные силы-хранители.

Действие игры перенесет Лару в Северную Индию, где разрушенный ландшафт скрывает секреты древнего мира. Лара спешит раскрыть правду, прежде чем охотники за сокровищами воспользуются силой этих тайн для собственной выгоды. Игрокам предстоит выбирать, кому доверять среди союзников и соперников, чтобы предотвратить катастрофу и защитить секрет, способный изменить будущее.

Tomb Raider: Catalyst предложит исследовать пышные джунгли, каскадные горы и заброшенные руины, погружаясь в мир, богатый вертикальными перепадами и скрытыми ловушками. Лара будет использовать свои навыки атлетики и продвинутые технологические средства для преодоления препятствий, раскрывая множество тайн и секретов.

Благодаря новым ландшафтам, интерактивным объектам и тщательно проработанным местам исследования, игра обещает вернуть дух классических Tomb Raider, сочетая экшен, головоломки и исследование. Tomb Raider: Catalyst станет настоящим испытанием смекалки и ловкости для игроков, готовых вновь отправиться вместе с Ларой в захватывающее путешествие по загадочной Северной Индии.