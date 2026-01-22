ЧАТ ИГРЫ
Tomb Raider Catalyst 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 237 оценок

Официальный сайт Tomb Raider намекает на возвращение мотоцикла Лары в Tomb Raider Catalyst

2BLaraSex 2BLaraSex

Официальный сайт франшизы Tomb Raider обновил биографию Лары Крофт, включив в список ключевых элементов ее образа мотоцикл - транспортное средство, которого не было в играх серии почти два десятилетия. Это изменение рассматривается фанатами как косвенное подтверждение его возвращения в грядущей Tomb Raider Catalyst, запланированной к выходу в 2027 году.

Сайт выделяет пять ключевых атрибутов идентичности Лары: двойные пистолеты, лук и стрелы, нефритовый кулон, впервые появившийся в перезапуске 2013 года, поместье Крофт и мотоцикл, о котором говорится как о "захватывающей части арсенала приключений Лары Крофт, воплощающей дух ее необычайного образа жизни".

Примечательно, что мотоцикл не появлялся в играх серии со времен Tomb Raider: Underworld (2008), после которого будут следовать события Catalyst. Известно, что двойные пистолеты и лук появятся в новой игре - они были показаны в анонсирующем трейлере. Нефритовый кулон также сохранился в едином дизайне Лары. Теперь, когда мотоцикл поставлен в один ряд с этими подтвержденными элементами, это рассматривается как сильный намек на его возвращение.

Комментарии:  8
Ваш комментарий
нитгитлистер

лучше б сиськи вернули(((

6
BrokVud

Ну, на арте в заголовке я бы не сказал, что их нет, напротив, они вполне себе, но плотно затянуты спортивным лифом, чтобы не тряслись во время акробатических выкрутасов, а то так и убиться можно))

3
yura1326

Треугольные, мои любимые

Jayne Cobb
ZAUSA

Вас понял.

2
Jayne Cobb

Естественно...

1
EmotionalHarvard

Я не знаю как вам, но когда я смотрю на новую героиню игры я вижу Инну Ульянову, ей так и хочется вместо пистолетов дать Comet.

Yoshemitsu

А квадроцикл Лары будет? Которого не было в играх серии почти два десятилетия".

А ж еще есть гидроцикл Лары. И вертолет Лары. Батискаф Лары. И вроде как даже была лошадь Лары