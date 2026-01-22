Официальный сайт Tomb Raider намекает на возвращение мотоцикла Лары в Tomb Raider Catalyst

Официальный сайт франшизы Tomb Raider обновил биографию Лары Крофт, включив в список ключевых элементов ее образа мотоцикл - транспортное средство, которого не было в играх серии почти два десятилетия. Это изменение рассматривается фанатами как косвенное подтверждение его возвращения в грядущей Tomb Raider Catalyst, запланированной к выходу в 2027 году.
Сайт выделяет пять ключевых атрибутов идентичности Лары: двойные пистолеты, лук и стрелы, нефритовый кулон, впервые появившийся в перезапуске 2013 года, поместье Крофт и мотоцикл, о котором говорится как о "захватывающей части арсенала приключений Лары Крофт, воплощающей дух ее необычайного образа жизни".
Примечательно, что мотоцикл не появлялся в играх серии со времен Tomb Raider: Underworld (2008), после которого будут следовать события Catalyst. Известно, что двойные пистолеты и лук появятся в новой игре - они были показаны в анонсирующем трейлере. Нефритовый кулон также сохранился в едином дизайне Лары. Теперь, когда мотоцикл поставлен в один ряд с этими подтвержденными элементами, это рассматривается как сильный намек на его возвращение.
лучше б сиськи вернули(((
Ну, на арте в заголовке я бы не сказал, что их нет, напротив, они вполне себе, но плотно затянуты спортивным лифом, чтобы не тряслись во время акробатических выкрутасов, а то так и убиться можно))
Треугольные, мои любимые
Вас понял.
Естественно...
Я не знаю как вам, но когда я смотрю на новую героиню игры я вижу Инну Ульянову, ей так и хочется вместо пистолетов дать Comet.
А квадроцикл Лары будет? Которого не было в играх серии почти два десятилетия".
А ж еще есть гидроцикл Лары. И вертолет Лары. Батискаф Лары. И вроде как даже была лошадь Лары