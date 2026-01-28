Открытый мир или просто гигантские хабы? Инсайдеры обсуждают масштаб Tomb Raider Catalyst

На The Game Awards 2025 нам наконец-то показали дебютный трейлер следующего большого приключения Лары Крофт — Tomb Raider: Catalyst. Однако, несмотря на эффектный ролик, конкретных деталей о самой игре или хотя бы структуре мира не представлено по сей день. Такое информационное затишье заставляет фанатов буквально по крупицам собирать любые намеки, и сегодня поводов для спекуляций стало еще больше.

Известный инсайдер V Scooper, который еще в 2024 году первым сообщил, что действие игры развернется в Северной Индии, поделился новыми соображениями о масштабах проекта. По его мнению, свежие кадры прямо намекают на то, что Catalyst станет игрой с полностью открытым миром. Инсайдер отмечает, что на горизонте одновременно видны заснеженные горы, джунгли и пустыни, и всё это выглядит как единая непрерывная карта с четкими ориентирами, а не как набор изолированных локаций из прошлых частей.

Сами разработчики из Crystal Dynamics подливают масла в огонь, позиционируя новинку как «самый большой мир в истории Tomb Raider». Впрочем, в геймерском сообществе это вызвало не только восторг, но и вполне понятные опасения. Многие опасаются, что игра может стать «раздутой», а интересное исследование сменится однотипными квестами в стиле «сходи-принеси».

Об этом прямо предупреждает известный контент-мейкер RinoTheBouncer. По его мнению, многие игры с открытым миром перегружены и специально растягивают однообразные геймплей. Это добавляет десятки часов современным играм, но ощущения от игры значительно снижаются.

V Scooper поспешил успокоить скептиков, заявив, что, по его информации, переход к открытому миру — это не способ растянуть прохождение, а осознанное решение ради новых механик и системных взаимодействий. «Я просто чувствую, что переход к открытому миру должен иметь творческую причину, соответствующую названию», — добавил он, выразив надежду, что масштаб не пойдет в ущерб качеству.

Пока одни ждут полноценную «песочницу», другие пользователи надеются на формат «полуоткрытого» мира с огромными, но связанными хабами, наподобие уровней в Мексике из Tomb Raider: Underworld или недавней Indiana Jones and the Great Circle.