Tomb Raider Catalyst 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 238 оценок

Открытый мир или просто гигантские хабы? Инсайдеры обсуждают масштаб Tomb Raider Catalyst

Gutsz Gutsz

На The Game Awards 2025 нам наконец-то показали дебютный трейлер следующего большого приключения Лары Крофт — Tomb Raider: Catalyst. Однако, несмотря на эффектный ролик, конкретных деталей о самой игре или хотя бы структуре мира не представлено по сей день. Такое информационное затишье заставляет фанатов буквально по крупицам собирать любые намеки, и сегодня поводов для спекуляций стало еще больше.

Известный инсайдер V Scooper, который еще в 2024 году первым сообщил, что действие игры развернется в Северной Индии, поделился новыми соображениями о масштабах проекта. По его мнению, свежие кадры прямо намекают на то, что Catalyst станет игрой с полностью открытым миром. Инсайдер отмечает, что на горизонте одновременно видны заснеженные горы, джунгли и пустыни, и всё это выглядит как единая непрерывная карта с четкими ориентирами, а не как набор изолированных локаций из прошлых частей.

Сами разработчики из Crystal Dynamics подливают масла в огонь, позиционируя новинку как «самый большой мир в истории Tomb Raider». Впрочем, в геймерском сообществе это вызвало не только восторг, но и вполне понятные опасения. Многие опасаются, что игра может стать «раздутой», а интересное исследование сменится однотипными квестами в стиле «сходи-принеси».

Об этом прямо предупреждает известный контент-мейкер RinoTheBouncer. По его мнению, многие игры с открытым миром перегружены и специально растягивают однообразные геймплей. Это добавляет десятки часов современным играм, но ощущения от игры значительно снижаются.

V Scooper поспешил успокоить скептиков, заявив, что, по его информации, переход к открытому миру — это не способ растянуть прохождение, а осознанное решение ради новых механик и системных взаимодействий. «Я просто чувствую, что переход к открытому миру должен иметь творческую причину, соответствующую названию», — добавил он, выразив надежду, что масштаб не пойдет в ущерб качеству.

Официальный сайт Tomb Raider намекает на возвращение мотоцикла Лары в Tomb Raider Catalyst

Пока одни ждут полноценную «песочницу», другие пользователи надеются на формат «полуоткрытого» мира с огромными, но связанными хабами, наподобие уровней в Мексике из Tomb Raider: Underworld или недавней Indiana Jones and the Great Circle.

Комментарии:  3
Barred

Лучше бы нормальное линейное приключение, а не открытый унылый мир.

Laver1

В анчартеде есть открытый мир, И о УЖАС машина для перемещения по нему. Как они посмели. А еще прикинь, в год оф вар ОТКРЫТЫЙ мир , О УЖАС. Как я мог в это играть. Ведь меня не заперли в узенький коридор как в краш бандикуте. И о УЖАС в ведьмаке 3 открытый мир, я аж плевался когда проходил сюжетку кровавого барона, ЧЕРТОВ ОТКРЫТЫЙ МИР.

gliga142 Laver1

в анче и в годе - такой себе открытый мир - скорее тунель широкий .. чёт ты напутал

