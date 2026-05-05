Tomb Raider Catalyst 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.3 246 оценок

По мнению новой Лары Крофт, актёры видеоигр заслуживают признания

monk70 monk70

Актриса, которая должна сыграть Лару Крофт в следующих двух играх Tomb Raider, рассказали, что актёры видеоигр заслуживают признания за свою работу.

В беседе с GamesRadar Аликс Уилтон Риган, которая ранее играла Инквизитора в Dragon Age Inquisition, Айю в Assassin’s Creed Origins и Джоанну Дарк в ныне отменённом перезапуске Perfect Dark, сказала, что актёры игр должны получить заслуженное признание за работу, которую они вкладывают в свои выступления.

Актёрская игра в видеоиграх порой бывает сложной, требовательной и непростой. Но она также приносит радость и наполнена — в буквальном смысле — кровью, потом и слезами, особенно если вы работаете на съёмочной площадке с использованием технологии захвата движений.

Поэтому актёры видеоигр заслуживают похвалы, потому что мы помогаем привлечь внимание зрителей, чтобы поднять на новый уровень сценарий, анимацию, режиссуру и атмосферу.

Реган также поблагодарила актёров Baldur’s Gate 3 за их роль в том, что они вдохновили других исполнителей осознать свою важность для игроков.

Я выражаю огромную благодарность команде Baldur’s Gate 3, потому что именно они заставили всех остальных актёров видеоигр обратить на себя внимание и понять: «Да, на самом деле нас любят, наша работа имеет ценность, и мы тоже заслуживаем того, чтобы нас оценили.

Я буквально говорила это лично Дженнифер Инглиш и Нилу Ньюбону. Я общалась с Беном Старром и подумала: «Ты изменил правила игры».

Риган станет новой актрисой, сыгравшей Лару Крофт в двух предстоящих играх серии Tomb Raider. Первая, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, — это «переосмысление» оригинальной Tomb Raider, обещающее обновлённую графику и современный геймплей, релиз которой запланирован на 2026 год.

Вторая игра, Tomb Raider: Catalyst, — это совершенно новое приключение, которое выйдет в 2027 году, и в нем Лара будет исследовать Северную Индию.

zangx
JackBV

Когда признание приходит, я рад за них ещё сильнее .

Экспертное мнение

чел тебе даже нейронка название статьи не до конца сгенерировала...

Bargainer
Пользователь ВКонтакте

актёры видеоигр заслуживают признания за свою работу - в игровой валюте // Ии Ввк

