Разработчики Deus Ex и Shadow Warrior помогут Crystal Dynamics с новыми Tomb Raider

Глава Embracer Group Фил Роджерс поделился планами на франшизу Tomb Raider в рамках отчета за четвертый квартал 2026 года. Разработкой будущих проектов руководит Crystal Dynamics при поддержке Flying Wild Hog и Eidos Montreal. Первая за восемь лет крупная игра серии — Tomb Raider Legacy of Atlantis — выйдет при поддержке издателя Amazon Games, а вскоре после нее состоится релиз Tomb Raider Catalyst.
Tomb Raider Legacy of Atlantis — это бережный ремейк самой первой части, которая когда-то открыла миру Лару Крофт и заложила основы жанра приключенческих экшенов. Авторы из Crystal Dynamics и Flying Wild Hog обещают перенести классический геймдизайн на современные рельсы, обновив игровой процесс и графику.
Tomb Raider Catalyst станет полноценным продолжением франшизы. В этот раз Лара Крофт отправится в Северную Индию, где из-за мифического катаклизма пробудились древние стражи и обнажились вековые тайны. Над этой игрой Crystal Dynamics работает совместно с Flying Wild Hog и Eidos Montreal.
Оба тайтла создаются на базе Unreal Engine 5. Релизы запланированы на 2026 и 2027 годы для Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PC.
Интересно, русская озвучка будет или эпоха прошла.
Наверное здорово.