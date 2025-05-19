Следующая Tomb Raider близка к завершению, Crystal Dynamics переходит к стадии полировки

Как известно, новая Tomb Raider официально находится в разработке. Это будет мягкая перезагрузка франшизы, разработанная Crystal Dynamics в сотрудничестве с Amazon, которая финансирует и издает ее.

Хотя подробностей о проекте немного, новый список вакансий подразумевает, что игра может быть близка к завершению. Crystal Dynamics уже начала полировку проекта.

Crystal Dynamics в настоящее время нанимает старшего дизайнера уровней для неанонсированной игры. В описании сказано, что указанная должность будет отвечать за «ударые команды как высокоэффективный индивидуальный участник».

Ударные команды в разработке состоят из нескольких высококвалифицированных разработчиков, которые отвечают за полировку игры на ее финальных стадиях и решение любых проблем в разработке. Это может включать сортировку ошибок, тестирование QA, исправление производительности или решение других проблем.

Хотя в списке вакансий не упоминается, что эта роль требуется для Tomb Raider, в нем указано, что кандидатам необходимо «взять на себя ответственность за проектирование уровней с захватывающими элементами головоломок».

Разработчики обычно отправляют ударные команды перед запуском игры или, возможно, перед официальным анонсом, чтобы убедиться, что игра готова к презентации. С приближением Summer Game Fest Crystal Dynamics наконец-то может продемонстрировать свою работу над 12-й игрой Tomb Raider.