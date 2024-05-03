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Tomb Raider Next TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.7 141 оценка

Слух: действие следующей Tomb Raider развернется в Индии; в игре будет мотоцикл, парашют и открытый мир

AceTheKing
Новости

Инсайдер V Scooper, который ранее делился правдивыми слухами касательно фильмов и сериалов, сообщает, что по его данным действие следующей части Tomb Raider развернется в Индии.

По словам инсайдера, в этот раз разработчики представят полноценный открытый мир, а чтобы он не стал рутиной при прохождении, игроки получат возможности быстрого перемещения: парашют, мотоцикл и другие транспортные средства, которыми они смогут воспользоваться в любой момент.

По его информации, выход игры состоится меньше чем через год, если не случится задержек.

23
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
saa0891

Парашют и мотоцикл отлично а вот открытый мир этой серии точно нахрен не впёрса, эта серии и ценна тем что закрытые локации максимально проработаны, с качественным левел дизайном и заточены на исследования и кучу всяких секретов и интересных гробниц.

15
Janekste

Открытые локации тоже можно максимально проработать. Скажем, можно сделать как в хитмане, но только про гробницы. Есть большая открытая локация и куча секретных путей попасть в гробницу. В зависимости от выбранного пути разные головоломки и разные ситуации в целом. Если качественно проработать, тогда открытый мир стал бы огромным плюсом Ларки Крофт. Почему, если открытый мир, то все сразу думают, что его нельзя круто проработать? И почему сразу думают про открытые миры в стиле ГТА. Есть же пример Хитман - огромные очень круто проработанные локации. Тоже самое необходимо "Томб Райдеру" - но только про расхищение гробниц.

Нафиг эти закрытые локации, когда можно сделать большие открытые и тоже с очень крутой проработкой.

0
saa0891 Janekste

Играй в свой любимый конвейерный шлак от юбисофт там унылого открытого мира состав и маленькая тележка, зато нормально проработанных локаций с качественным левел дизайном хрен найдёшь, Ларке это дерьмо точно противопоказано.

2
AlexVurhis saa0891

Полностью согласен про открытый мир. Взять предыдущую трилогию, где было много различных локаций, которые меняли настроение самой игры, и давали разнообразие, лучше, чем бродить всю игру по однотипному антуражу.

1
prorock Janekste

В хитмане нет открытого мира. Открытый мир невозможно проработать с такой же детализацией, по крайней мере с текущими технологиями

0
Sneaky Pete

Открытый мир - норм

0
Fox Blue

в игре будет мотоцикл, парашют и открытый мир ...Ларка не заявлена.хахаха

7
yxap

а гробницы будут?

1
prorock

Мне нужны твой парашют и мотоцикл. Открытый мир оставь себе

0
Без негатива
и открытый мир

Зачем? Не надоело еще бегать по пустым полям?

6
MuddyOrrinthal

Открытый мир значит куча вторичных заданий, собирательство и прочие принеси подай, нафиг они нужны.

3
Xndr DeKoz

еще слух: в игре будет центральный хаб, замок лары как в кино, в котором она должна будет готовить, стирать, убираться между миссиями. все занятия будут представлены миниграми и QTE🤣

2
DetroyT[RU]

Против открытого мира. Лучше меньше, но качественнее и насыщеннее. Чую Far Cry 4 изобрести решили.

1
Pravdarub

Раз в Индии то средство от поноса и туалетной бумаги пусть прихватит.

0
SOLUS5678

Пока это вилами на воде писано.

0
Добрыня Иванович

Бедные америкосы, сами покупают игры которые воспитывают их толерастами голубыми.

0
LethalApple

В последнее время по счастью не очень покупают. Зато покупают Stellar Blade, который как раз 100% наоборот.

0
Armen 88

Для меня самое главное,чтоб Лара выглядела как девушка,а остальное уже детали.

0
LethalApple

Готовься к огромному разочарованию. Так законченные больные толерасты теперь правами владеют.

0
SubaruBrzDream

и это будет выглядеть как Ghost reacon breakpoint)

0
kotasha
в игре будет мотоцикл, парашют и открытый мир

Это чё типа just cause(0 только теперь эта tomb raider.

0
Ramonruns

Чуете Just Cause запахло!!

0
LethalApple

Если она будет выглядеть так как на этой картинке, то пусть они там подавятся своей игрой. Да и вообще задолбал этот открытый мир.

0
Карен и Элита

👍 👌

-1
askazanov

Отлично. Ждём!!!

-1
Janekste

Открытый мир очень сильно необходим этой серии. Всё-таки по сюжету эта серия всегда про поиски и исследования. А какие могут быть поиски и исследования в замкнутых пространствах, когда тебе даже путь до гробницы искать не нужно? Ясень пень открытый мир необходим как воздух расхитительнице гробниц. В открытый мир можно запихнуть кучу всяких секретов, которые никак не запихнёшь в стандартную устаревшую формулу Tomb Raider с её коридорными уровнями.

К тому же даже в "UNCHARTED: Утраченное наследие" сделали частично открытый мир и это получилось невероятно круто! Как ни крути, но лучше быть открытому миру, чем не быть в таких играх.

-1
Perseus_33

Лара будет чёрной одноногой лесбой?

-3
Добрыня Иванович

👍 Адекватная реакция умного человека.

-2
AndralStormborn

Главное чтоб Лара была секси. И желательно лесбой

-10
Без негатива
И желательно лесбой

На rule34 зайти не пробовал, рукоблуд?

0
Lenyaants

Мб лесбой, но скорее всего просто без пары. Добавь разрабы ей парня и весь её образ сильной бабы разрушится, надеюсь они в этом шарят

0
LethalApple

Секси это хорошо конечно (не будет), но лесбой -- вот ты вообще думаешь че ты несешь, школьник? Они хотят ее кстати сделать лесбой, да. Но не для твоих влажных фантазий, а для того чтобы продвинуть и поддержать всю лгбт мерзость. Соображай иногда.

0