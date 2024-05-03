Слух: действие следующей Tomb Raider развернется в Индии; в игре будет мотоцикл, парашют и открытый мир

Инсайдер V Scooper, который ранее делился правдивыми слухами касательно фильмов и сериалов, сообщает, что по его данным действие следующей части Tomb Raider развернется в Индии.

По словам инсайдера, в этот раз разработчики представят полноценный открытый мир, а чтобы он не стал рутиной при прохождении, игроки получат возможности быстрого перемещения: парашют, мотоцикл и другие транспортные средства, которыми они смогут воспользоваться в любой момент.

По его информации, выход игры состоится меньше чем через год, если не случится задержек.