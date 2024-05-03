Слух: действие следующей Tomb Raider развернется в Индии; в игре будет мотоцикл, парашют и открытый мир

Инсайдер V Scooper, который ранее делился правдивыми слухами касательно фильмов и сериалов, сообщает, что по его данным действие следующей части Tomb Raider развернется в Индии.
По словам инсайдера, в этот раз разработчики представят полноценный открытый мир, а чтобы он не стал рутиной при прохождении, игроки получат возможности быстрого перемещения: парашют, мотоцикл и другие транспортные средства, которыми они смогут воспользоваться в любой момент.
По его информации, выход игры состоится меньше чем через год, если не случится задержек.
Парашют и мотоцикл отлично а вот открытый мир этой серии точно нахрен не впёрса, эта серии и ценна тем что закрытые локации максимально проработаны, с качественным левел дизайном и заточены на исследования и кучу всяких секретов и интересных гробниц.
Открытые локации тоже можно максимально проработать. Скажем, можно сделать как в хитмане, но только про гробницы. Есть большая открытая локация и куча секретных путей попасть в гробницу. В зависимости от выбранного пути разные головоломки и разные ситуации в целом. Если качественно проработать, тогда открытый мир стал бы огромным плюсом Ларки Крофт. Почему, если открытый мир, то все сразу думают, что его нельзя круто проработать? И почему сразу думают про открытые миры в стиле ГТА. Есть же пример Хитман - огромные очень круто проработанные локации. Тоже самое необходимо "Томб Райдеру" - но только про расхищение гробниц.
Нафиг эти закрытые локации, когда можно сделать большие открытые и тоже с очень крутой проработкой.
Играй в свой любимый конвейерный шлак от юбисофт там унылого открытого мира состав и маленькая тележка, зато нормально проработанных локаций с качественным левел дизайном хрен найдёшь, Ларке это дерьмо точно противопоказано.
Полностью согласен про открытый мир. Взять предыдущую трилогию, где было много различных локаций, которые меняли настроение самой игры, и давали разнообразие, лучше, чем бродить всю игру по однотипному антуражу.
В хитмане нет открытого мира. Открытый мир невозможно проработать с такой же детализацией, по крайней мере с текущими технологиями
Открытый мир - норм
в игре будет мотоцикл, парашют и открытый мир ...Ларка не заявлена.хахаха
а гробницы будут?
Мне нужны твой парашют и мотоцикл. Открытый мир оставь себе
Зачем? Не надоело еще бегать по пустым полям?
Открытый мир значит куча вторичных заданий, собирательство и прочие принеси подай, нафиг они нужны.
еще слух: в игре будет центральный хаб, замок лары как в кино, в котором она должна будет готовить, стирать, убираться между миссиями. все занятия будут представлены миниграми и QTE🤣
Против открытого мира. Лучше меньше, но качественнее и насыщеннее. Чую Far Cry 4 изобрести решили.
Раз в Индии то средство от поноса и туалетной бумаги пусть прихватит.
Пока это вилами на воде писано.
Бедные америкосы, сами покупают игры которые воспитывают их толерастами голубыми.
В последнее время по счастью не очень покупают. Зато покупают Stellar Blade, который как раз 100% наоборот.
Для меня самое главное,чтоб Лара выглядела как девушка,а остальное уже детали.
Готовься к огромному разочарованию. Так законченные больные толерасты теперь правами владеют.
и это будет выглядеть как Ghost reacon breakpoint)
Это чё типа just cause(0 только теперь эта tomb raider.
Чуете Just Cause запахло!!
Если она будет выглядеть так как на этой картинке, то пусть они там подавятся своей игрой. Да и вообще задолбал этот открытый мир.
👍 👌
Отлично. Ждём!!!
Открытый мир очень сильно необходим этой серии. Всё-таки по сюжету эта серия всегда про поиски и исследования. А какие могут быть поиски и исследования в замкнутых пространствах, когда тебе даже путь до гробницы искать не нужно? Ясень пень открытый мир необходим как воздух расхитительнице гробниц. В открытый мир можно запихнуть кучу всяких секретов, которые никак не запихнёшь в стандартную устаревшую формулу Tomb Raider с её коридорными уровнями.
К тому же даже в "UNCHARTED: Утраченное наследие" сделали частично открытый мир и это получилось невероятно круто! Как ни крути, но лучше быть открытому миру, чем не быть в таких играх.
Лара будет чёрной одноногой лесбой?
👍 Адекватная реакция умного человека.
Главное чтоб Лара была секси. И желательно лесбой
На rule34 зайти не пробовал, рукоблуд?
Мб лесбой, но скорее всего просто без пары. Добавь разрабы ей парня и весь её образ сильной бабы разрушится, надеюсь они в этом шарят
Секси это хорошо конечно (не будет), но лесбой -- вот ты вообще думаешь че ты несешь, школьник? Они хотят ее кстати сделать лесбой, да. Но не для твоих влажных фантазий, а для того чтобы продвинуть и поддержать всю лгбт мерзость. Соображай иногда.