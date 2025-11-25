Слух: новые детали о следующей Tomb Raider - открытый мир, зрелая Лара Крофт и альянсы

Ожидания поклонников серии Tomb Raider снова взлетели до небес благодаря новым слухам от инсайдера под ником V Scooper. Этот источник, имеющий подтвержденный послужной список утечек о кино, неожиданно сосредоточил внимание на игровой индустрии, чтобы рассказать о следующей, пока не анонсированной официально, части приключений Лары Крофт.

Согласно новым данным, студия Crystal Dynamics переработала концепцию персонажей. Лара Крофт будет представлена "в расцветет сил, на пике карьеры" - зрелой, опытной и уверенной в себе охотницей за сокровищами. Ее новой целью станет мифическое оружие Ашоки, дарующее силу завоевания. В его поисках Лара соперничает с Обществом Расхитителей Гробниц и другими противниками.

Мир вокруг Лары, однако, станет более мистическим, чем когда-либо. Ей предстоит исследовать обширный открытый мир, который, по словам инсайдера, включает "суровые пустыни, скалы, обильные джунгли и ледяные горы". Ранее сообщалось, что действие игры будет происходить в Северной Индии.

Одной из ключевых механик игры, как и предполагалось ранее, станет формирование альянсов. V Scooper утверждает, что игроков ждет "более стратегический подход", включая ненасильственные варианты прохождения и возможность отдавать приказы союзникам в определенных ситуациях.

Хотя инсайдер не видел геймплей, он уверен, что разработчики двигаются в сторону "более гибкого и экспрессивного передвижения", что вселяет надежду на возвращение культовой акробатики Лары. На данный момент единственным известным транспортным средством остается мотоцикл для исследования мира, но не исключено появление и других.

V Scooper считает, что, судя по имеющейся у него информации, проект "должен находиться в финальных стадиях разработки, включая полировку". Однако, он не знает, будет ли игра представлена на предстоящей церемонии The Game Awards. Crystal Dynamics и издатель Amazon Games не комментируют слухи, подтверждая лишь, что работа над проектом продолжается, несмотря на недавние увольнения в обеих компаниях.