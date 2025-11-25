Слух: новые детали о следующей Tomb Raider - открытый мир, зрелая Лара Крофт и альянсы

Ожидания поклонников серии Tomb Raider снова взлетели до небес благодаря новым слухам от инсайдера под ником V Scooper. Этот источник, имеющий подтвержденный послужной список утечек о кино, неожиданно сосредоточил внимание на игровой индустрии, чтобы рассказать о следующей, пока не анонсированной официально, части приключений Лары Крофт.
Согласно новым данным, студия Crystal Dynamics переработала концепцию персонажей. Лара Крофт будет представлена "в расцветет сил, на пике карьеры" - зрелой, опытной и уверенной в себе охотницей за сокровищами. Ее новой целью станет мифическое оружие Ашоки, дарующее силу завоевания. В его поисках Лара соперничает с Обществом Расхитителей Гробниц и другими противниками.
Мир вокруг Лары, однако, станет более мистическим, чем когда-либо. Ей предстоит исследовать обширный открытый мир, который, по словам инсайдера, включает "суровые пустыни, скалы, обильные джунгли и ледяные горы". Ранее сообщалось, что действие игры будет происходить в Северной Индии.
Одной из ключевых механик игры, как и предполагалось ранее, станет формирование альянсов. V Scooper утверждает, что игроков ждет "более стратегический подход", включая ненасильственные варианты прохождения и возможность отдавать приказы союзникам в определенных ситуациях.
Хотя инсайдер не видел геймплей, он уверен, что разработчики двигаются в сторону "более гибкого и экспрессивного передвижения", что вселяет надежду на возвращение культовой акробатики Лары. На данный момент единственным известным транспортным средством остается мотоцикл для исследования мира, но не исключено появление и других.
V Scooper считает, что, судя по имеющейся у него информации, проект "должен находиться в финальных стадиях разработки, включая полировку". Однако, он не знает, будет ли игра представлена на предстоящей церемонии The Game Awards. Crystal Dynamics и издатель Amazon Games не комментируют слухи, подтверждая лишь, что работа над проектом продолжается, несмотря на недавние увольнения в обеих компаниях.
её превратят из секс-коровы в проработанного персонажа?
странное у тебя представление о секс-коровах конечно....
Она УЖЕ плоская фемка, что в играх, что в мультах, что в кино... куда тебе ещё хуже то делать ?
Наоборот, вернулись бы к 90-м, где у неё была родословная, сюжет, а не просто Сильная независимая выживальщица вся в крови и постоянно превозмогающая
Они даже косу у нас забрали, твари...((
И страшной, как Баба-Яга. Или как главгероиня GTA 6, мужиковатой бабой с квадратной челюстью. Знаем, проходили уже.
с чего бы это вжруг? её внешность приностит отличный доход и не только в играх. ты правда думаешь там на столько дибилы сидят?
Посмотрим. Тенденция уродовать женщин в играх продолжается, и конца этому не видно.
ухилянты тцк мусора
Ясно - сисек у Лары не будет....Зато будет Ларри Крофт во весь экран....
Потрачено )
грудь слишком большая и с глубоким вырезом посередине, плюс живот слишком перекачанный и при таком животе не может быть ещё и такой глубокий пупок
Фамилия Пенкин была просто создана для тебя !
твоя мама же по нему фанатеет?
Да, наверняка слушала :) как и Шуру и пр.
формирование альянсов? это что, какая-то экономическая стратегия? отдавать приказы союзникам? а это каким раком тут?
Надежды мало на что то хорошее в нынешнее время ..
Главное, чтобы бидоны побольше были, остальное не важно
Ты видел последние тенденции видеоигр? Какие бидоны побольше? Ты о чем вообще?
Где можно купить такой же износостойкий лифчик, как на скрине? Майке хана, а он как новый. Жена спрашивает.
А в чем проблема? На макетплейсах кевларовая ткань продается и не особо дорого, потом зайти в ближайшее ателье.
на что это похоже? не дай Бог!