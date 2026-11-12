Студия NUARE раскрыла детали своего участия в создании концепт-артов для Tomb Raider Catalyst

Студия NUARE включила игру Tomb Raider Catalyst в список своих проектов, а её бывшая концепт-художница поделилась подробностями о вкладе компании в разработку грядущего экшена от Crystal Dynamics, Flying Wild Hog и Eidos-Montreal. Канадская арт-аутсорсинговая компания добавила тайтл в своё официальное портфолио, указав участие в создании концепт-артов и художественном производстве.

Бывшая концепт-художница NUARE Екатерина Трофимова раскрыла дополнительные детали работы над проектом в своём профиле на LinkedIn. По её словам, она трудилась над Tomb Raider Catalyst по заказу Crystal Dynamics, создавая концепты объектов окружения (пропсов) и иллюстрации с их размещением в игровых локациях. В её обязанности входила разработка нескольких вариантов объектов с разными материалами и текстурами, а также создание иллюстраций с изображением сезонных биомов — она подготовила по две версии каждого биома для всех четырёх времён года. Согласно записи в LinkedIn, работа над проектом велась с августа 2022 года по июль 2024 года.

Tomb Raider Catalyst — следующая полноценная часть основной серии, выход которой запланирован на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Действие игры, создаваемой на движке Unreal Engine 5, развернётся в Северной Индии после мистического катаклизма, который обнажил древние руины и пробудил дремавшие прежде силы. Игроков ждут взаимосвязанные локации, исследование мира, головоломки, завязанные на окружении, и гробницы. Ранее в Crystal Dynamics уже рассказывали о некоторых особенностях проектирования гробниц, включая модульные системы головоломок и производственные методы, используемые для построения игровых уровней.