ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tomb Raider Catalyst 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 211 оценок

Сюжет Tomb Raider: Catalyst будет разворачиваться спустя несколько лет после Tomb Raider: Underworld

monk70 monk70

Tomb Raider: Catalyst, представленная на The Game Awards 2025, знаменует собой возвращение франшизы к истокам после трилогии перезапуска, вышедшей в предыдущем десятилетии. В интервью GamesRadar гейм-директор Уилл Керслейк подтвердил, что предстоящая игра продолжит историю с того места, где она закончилась в Tomb Raider: Underworld 2008 года.

В интервью Керслейк подтвердил, что трилогия перезапуска также будет в некоторой степени каноничной по отношению к сюжету Tomb Raider: Catalyst, являясь предысторией главной героини Лары Крофт. Однако основная сюжетная линия разворачивается спустя некоторое время после событий Tomb Raider: Underworld.

С точки зрения хронологии, Tomb Raider: Catalyst происходит спустя годы после событий Tomb Raider: Underworld, а трилогия перезапуска служит предысторией Лары Крофт, поэтому мы видим более опытную Лару Крофт.

Что касается точного места Tomb Raider: Catalyst во временной шкале, Керслейк не стал уточнять. Вероятно, действие будет происходить вскоре после Tomb Raider: Underworld, поскольку возраст Лары Крофт будет важным фактором в этом отношении. Тем не менее, Керслейк отметил, что это будет совершенно новая глава в долгоиграющей серии. Это также означает, что игрокам не нужно беспокоиться о наследии старых игр, и они могут просто наслаждаться новой частью, даже если раньше не играли в эту серию.

Важно понимать, что это новая глава в истории Tomb Raider. Поэтому, независимо от того, следили ли вы за Ларой с самого начала или это ваша первая игра серии Tomb Raider, Tomb Raider: Catalyst создана как самостоятельное приключение, которое понравится всем.

Tomb Raider: Catalyst была представлена ​​трейлером, который впервые показал нам новую Лару Крофт. Игра обещает отправить Лару Крофт в совершенно новое приключение, действие которого разворачивается в Северной Индии. После мифического катаклизма древние тайны были раскрыты, что привело к пробуждению таинственных сил. Это также означает, что множество охотников за сокровищами стремятся заполучить ценные артефакты в этом регионе, и среди них — Лара Крофт.

Хотя дата выхода Tomb Raider: Catalyst пока неизвестна, подтверждено, что игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, а издателем выступит Amazon Game Studios. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Разработчики из Crystal Dynamics даже заявили, что игровой мир станет самым большим из всех игр серии Tomb Raider. Это значит, что исследование мира будет вознаграждено множеством затерянных гробниц со сложными головоломками, которые можно будет исследовать. Чтобы помочь Ларе достичь своих целей, у неё будет доступ к множеству инструментов, от классических пистолетов и крюка-кошки до новых.

27
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Плевать, Ларка секси и это главное)))

17
Tommy451

40-летняя мадама какая-то. #немоялара

17
Neko-Aheron Tommy451

Спасибо, что не мужчина в парике )))

6
gukoon Tommy451

Ну как бы да. Она в андерволде уже не девочка.

2
Gridon

Сшивать нытика из перезапуска с акробаткой из underworld это повествовательная шизофрения ведь сюжетная ветка с Натлой и матерью была полностью закрыта 17 лет назад. Самый большой мир от Амазон гарантирует лишь пустые километры гринда с аванпостами а Unreal Engine 5 обеспечит слайдшоу и статтеры даже на топовом железе

6
Laver1

Смотрите, шизик свой коментарий оставил. Давайте все вместе его поздравим. Умничка. Умеет кнопки нажимать.

8
ldssa jbcfsgfhd Laver1

поздравляю тебя, чел ,с ником Laver1

Mad IVIax

Хех, спустя годы? А я думал, спустя десятилетия, учитывая, как выглядела Ларка в Underworld😄

6
InSert0

Лучше чем перезагрузке. Мде...

Аналиус

Когда был малой и один дома то запускал игру эту и яро надр...л

3
-zotik- Аналиус

Помоему в этой части можно было ей костюм купальник сделать)

Рикочико

Я Underworld довольно быстро дропнул лет 15 назад. Скажите она в конце реально превратилась в индуса и сиськи сдулись?

3
bysaturn

Ну значит ремастеры третьей трилогии точно будут.

SOLUS5678

Будем следить за этой игрой однозначно!.

BrilliantPandarus

Так у новой трилогии и оригинала разные временные хронологии как они собрались их соединить?

K0t Felix

Эта песня, не подходит для Потапа

qDan

Неслабый загар я ещё могу понять, но почему так сильно округлили лицо, волосы из тёмно-русых/каштановых стали чёрными и куда в конце концов, делись сиськи!?

AlexVurhis

А кулон на шее зачем в новых частях, если в трилогии Legend-Underworld даже намека нет? Как-то не сходится.