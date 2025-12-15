Tomb Raider: Catalyst не потребует знания прошлых игр и станет самым масштабным проектом серии

Студия Crystal Dynamics поделилась новыми подробностями о Tomb Raider: Catalyst — следующей большой главе в истории Лары Крофт. По словам главы студии Скотта Амоса, игра создаётся так, чтобы в неё могли без проблем войти даже новички, никогда ранее не игравшие в Tomb Raider.
События Catalyst разворачиваются на самом позднем этапе карьеры Лары, однако разработчики сознательно отказались от необходимости «подготовки». Игрокам не придётся разбираться в лоре предыдущих частей — сюжет подаётся как полностью самостоятельное приключение с понятными персонажами и историей от начала до конца.
При этом Crystal Dynamics подчёркивает, что Tomb Raider: Catalyst станет самым крупным проектом за всю историю франшизы. Разработчики обещают обширные и разнообразные локации, вдохновлённые северной Индией, которые будут активно поощрять исследование и свободу передвижения.
Новая игра была анонсирована на The Game Awards 2025 и выйдет параллельно с ремейком оригинального Tomb Raider 1996 года, приуроченным к 30-летию серии.
катаглист на 5 уёб...ще
был свой нормальный движёк и перещли на это уё..ще 5
Ну тебя и понесло
аж буквы стал путать )
Там уже на уё..ще 6 перейдут и 12 гб видео будет в минималках)))
а 6090 с игрой тоже будет идти
Клёво, движок только гумно
Вот такую надо Ларку
Как бы странно не звучало, но я забросил последнюю часть Лары из-за того, что у нее анимация прыжка с места была на 3 метра. Как будто она примагничивалась к выступам и платформам. Причем этим страдала вся трилогия, но в последней это дико бросается в глаза. Надеюсь, что этой фигни не будет в новой части.
Может хотя бы спустя 15 лет они новые анимации сделают?
Безусловно физики качания грудей Лары очень не хватает :)
Уже не терпится поиграть.
Очень надеюсь что разработчики не подведут.