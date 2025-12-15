ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tomb Raider Catalyst 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 219 оценок

Tomb Raider: Catalyst не потребует знания прошлых игр и станет самым масштабным проектом серии

IKarasik IKarasik

Студия Crystal Dynamics поделилась новыми подробностями о Tomb Raider: Catalyst — следующей большой главе в истории Лары Крофт. По словам главы студии Скотта Амоса, игра создаётся так, чтобы в неё могли без проблем войти даже новички, никогда ранее не игравшие в Tomb Raider.

События Catalyst разворачиваются на самом позднем этапе карьеры Лары, однако разработчики сознательно отказались от необходимости «подготовки». Игрокам не придётся разбираться в лоре предыдущих частей — сюжет подаётся как полностью самостоятельное приключение с понятными персонажами и историей от начала до конца.

При этом Crystal Dynamics подчёркивает, что Tomb Raider: Catalyst станет самым крупным проектом за всю историю франшизы. Разработчики обещают обширные и разнообразные локации, вдохновлённые северной Индией, которые будут активно поощрять исследование и свободу передвижения.

Новая игра была анонсирована на The Game Awards 2025 и выйдет параллельно с ремейком оригинального Tomb Raider 1996 года, приуроченным к 30-летию серии.

29
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
SERGEY-SP

катаглист на 5 уёб...ще

10
SERGEY-SP

был свой нормальный движёк и перещли на это уё..ще 5

9
Neko-Aheron

Ну тебя и понесло

7
MNM 777 Neko-Aheron

аж буквы стал путать )

3
Денис Сидоров 5

Там уже на уё..ще 6 перейдут и 12 гб видео будет в минималках)))

1
SERGEY-SP

а 6090 с игрой тоже будет идти

5
Simple Jack

Клёво, движок только гумно

5
TERMINATOR-T800

Вот такую надо Ларку

5
MNM 777
opexdisturbed

Как бы странно не звучало, но я забросил последнюю часть Лары из-за того, что у нее анимация прыжка с места была на 3 метра. Как будто она примагничивалась к выступам и платформам. Причем этим страдала вся трилогия, но в последней это дико бросается в глаза. Надеюсь, что этой фигни не будет в новой части.

4
FireLion1993
2
XDDRUS

Может хотя бы спустя 15 лет они новые анимации сделают?

1
CyberDark

Безусловно физики качания грудей Лары очень не хватает :)

thepost

Уже не терпится поиграть.

SOLUS5678

Очень надеюсь что разработчики не подведут.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ