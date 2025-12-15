Tomb Raider: Catalyst не потребует знания прошлых игр и станет самым масштабным проектом серии

Студия Crystal Dynamics поделилась новыми подробностями о Tomb Raider: Catalyst — следующей большой главе в истории Лары Крофт. По словам главы студии Скотта Амоса, игра создаётся так, чтобы в неё могли без проблем войти даже новички, никогда ранее не игравшие в Tomb Raider.

События Catalyst разворачиваются на самом позднем этапе карьеры Лары, однако разработчики сознательно отказались от необходимости «подготовки». Игрокам не придётся разбираться в лоре предыдущих частей — сюжет подаётся как полностью самостоятельное приключение с понятными персонажами и историей от начала до конца.

При этом Crystal Dynamics подчёркивает, что Tomb Raider: Catalyst станет самым крупным проектом за всю историю франшизы. Разработчики обещают обширные и разнообразные локации, вдохновлённые северной Индией, которые будут активно поощрять исследование и свободу передвижения.

Новая игра была анонсирована на The Game Awards 2025 и выйдет параллельно с ремейком оригинального Tomb Raider 1996 года, приуроченным к 30-летию серии.