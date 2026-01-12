Tomb Raider Catalyst станет самой масштабной игрой в серии

Студия Crystal Dynamics подогрела ажиотаж вокруг следующей части Tomb Raider. По словам разработчиков, Tomb Raider: Catalyst станет самой масштабной игрой в истории франшизы, и если обещания будут выполнены, Лару Крофт ждет самое амбициозное приключение в ее жизни.

Эта информация прозвучала в ходе сесии Q&A для прессы, где продюсер Скот Амос вместе с разработчиком Уиллом Керслаком сообщили, что новая Tomb Raider превзойдет все, что студия создала в рамках этой франшизы:

«Это самый большой Tomb Raider, который мы когда-либо делали», — сказал Амос и добавил, что команда в восторге от масштабов игры.

События Catalyst будут происходить в северной Индии. Разработчики обещают разнообразный ландшафт, полный истории, культуры и контрастов — от густых джунглей до руин и монументальной архитектуры. По их мнению, именно такое окружение требует тщательного исследования.

Хотя пока не было названо никаких конкретных цифр относительно размера карты или игрового времени, из заявления Crystal Dynamics следует, что речь идет не только о более крупной карте, но и о значительно более широком концепте самого приключения. Если Catalyst продолжит традицию более открытых карт из трилогии Survivor и еще расширит их, исследование может стать одним из основных столпов игры.

Оригинальные части Tomb Raider не были огромными по площади, но они могли запутать игроков загадками, тайнами и ловушками. Более поздние игры предлагали более обширные области, полные гробниц и побочных заданий. В Catalyst обе концепции должны объединиться — классическое ощущение опасной экспедиции и более современное представление об открытом мире.

Tomb Raider: Catalyst выйдет в 2027 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.