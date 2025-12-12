ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tomb Raider Catalyst 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 201 оценка

Утечка информации об игре Tomb Raider Catalyst перед церемонией The Game Awards, релиз которой ожидается в 2027 году

monk70 monk70

В сети появилась утечка информации об игре под названием Tomb Raider Catalyst перед церемонией The Game Awards, где ожидается анонс.

Утечка произошла благодаря посту на Reddit в сабреддите Tomb Raider, где были опубликованы изображения как ремейка под названием Tomb Raider Legacy of Atlantis, так и новой основной игры под названием Tomb Raider Catalyst, предположительно, из списка товаров Amazon Games. Оба изображения можно увидеть ниже:

Первая игра Tomb Raider, Legacy of Atlantis, станет ремейком игры 1996 года и выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. В описании игры говорится:

Ощутите потрясающее переосмысление культовой игры Лары Крофт 1996 года с захватывающей дух графикой, современным геймплеем и новыми сюрпризами, которые чтят дух оригинала.

Вторая игра, получившая название Tomb Raider Catalyst, выйдет в 2027 году и описывается следующим образом:

Действие Tomb Raider: Catalyst разворачивается после мифического катаклизма, высвободившего древние тайны и пробудившего таинственные силы хранителей. Лара Крофт отправляется в новое приключение по Северной Индии.
26
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
это никогда не шрекончитс

до 2027 ещё дожить нужно! Чё так долго то? Нельзя чтоль всё в мире скопом скинуть??? Достали капиталисты

8
IgnobleLorcan

Игр дохера подождем

Алан Битаров

Лучше бы утечка Half-Life 3 была.

6
Gyunter ODim

Там уже течь нечему

2
Buriii Berry

2027 😨😭👎👎

4
hamshut

Надеюсь, что хотя бы с ремейком не затянут)

3
WerGC

2027 выходит крутой заяц с друзьями

2
kotasha
Tomb Raider Catalyst

Спонсоры так понимаю амд( что все вперлись в это слово Catalyst.