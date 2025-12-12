Утечка информации об игре Tomb Raider Catalyst перед церемонией The Game Awards, релиз которой ожидается в 2027 году

В сети появилась утечка информации об игре под названием Tomb Raider Catalyst перед церемонией The Game Awards, где ожидается анонс.
Утечка произошла благодаря посту на Reddit в сабреддите Tomb Raider, где были опубликованы изображения как ремейка под названием Tomb Raider Legacy of Atlantis, так и новой основной игры под названием Tomb Raider Catalyst, предположительно, из списка товаров Amazon Games. Оба изображения можно увидеть ниже:
Первая игра Tomb Raider, Legacy of Atlantis, станет ремейком игры 1996 года и выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. В описании игры говорится:
Ощутите потрясающее переосмысление культовой игры Лары Крофт 1996 года с захватывающей дух графикой, современным геймплеем и новыми сюрпризами, которые чтят дух оригинала.
Вторая игра, получившая название Tomb Raider Catalyst, выйдет в 2027 году и описывается следующим образом:
Действие Tomb Raider: Catalyst разворачивается после мифического катаклизма, высвободившего древние тайны и пробудившего таинственные силы хранителей. Лара Крофт отправляется в новое приключение по Северной Индии.
до 2027 ещё дожить нужно! Чё так долго то? Нельзя чтоль всё в мире скопом скинуть??? Достали капиталисты
Игр дохера подождем
Лучше бы утечка Half-Life 3 была.
Там уже течь нечему
2027 😨😭👎👎
Надеюсь, что хотя бы с ремейком не затянут)
2027 выходит крутой заяц с друзьями
Спонсоры так понимаю амд( что все вперлись в это слово Catalyst.