Утечка информации об игре Tomb Raider Catalyst перед церемонией The Game Awards, релиз которой ожидается в 2027 году

В сети появилась утечка информации об игре под названием Tomb Raider Catalyst перед церемонией The Game Awards, где ожидается анонс.

Утечка произошла благодаря посту на Reddit в сабреддите Tomb Raider, где были опубликованы изображения как ремейка под названием Tomb Raider Legacy of Atlantis, так и новой основной игры под названием Tomb Raider Catalyst, предположительно, из списка товаров Amazon Games. Оба изображения можно увидеть ниже:

Первая игра Tomb Raider, Legacy of Atlantis, станет ремейком игры 1996 года и выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. В описании игры говорится:

Ощутите потрясающее переосмысление культовой игры Лары Крофт 1996 года с захватывающей дух графикой, современным геймплеем и новыми сюрпризами, которые чтят дух оригинала.

Вторая игра, получившая название Tomb Raider Catalyst, выйдет в 2027 году и описывается следующим образом:

Действие Tomb Raider: Catalyst разворачивается после мифического катаклизма, высвободившего древние тайны и пробудившего таинственные силы хранителей. Лара Крофт отправляется в новое приключение по Северной Индии.