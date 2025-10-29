Увольнения в Amazon не затронут работу над новой игрой по Tomb Raider

Как сообщает VideoGamer со ссылкой на Variety, глава Amazon Games Стив Бум в служебной записке для сотрудников подтвердил, что, несмотря на массовые сокращения, компания продолжает работу с Crystal Dynamics над новой игрой серии Tomb Raider. Учитывая непростые времена, которые в последнее время переживает Crystal Dynamics, эта новость стала для студии долгожданным облегчением. В заявлении Бума также упоминается, что Amazon Games продолжит сотрудничество с Maverick Games над неанонсированной открытой гоночной игрой.
Точная причина, по которой Tomb Raider избежала последствий увольнений, не ясна. Возможно, всё дело в том, что Amazon Games выступает в основном как издатель и менее вовлечена в процесс разработки, чем это было с New World и другими проектами, которые, вероятно, будут затронуты сокращениями. Так или иначе, для фанатов серии это хорошая новость, особенно на фоне слухов о непростом процессе разработки новой игры.
К сожалению, заявление Бума - это первое за долгое время упоминание о проекте. Игра была впервые анонсирована ещё в 2022 году, но с тех пор Crystal Dynamics лишь изредка упоминала о ней, не показав ни одного трейлера или геймплейного ролика. Поклонники уже давно выражали беспокойство по поводу состояния проекта, но теперь, по крайней мере, известно, что проблемы Amazon Games его не коснутся и работа над игрой все еще идет.
