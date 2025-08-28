В Crystal Dynamics, студии разработчиков Tomb Raider, вновь прошла волна увольнений

Появились плохие новости для геймеров, с нетерпением ожидающих новую часть серии Tomb Raider. Crystal Dynamics подтвердила значительные сокращения.

Crystal Dynamics, студия, много лет связанная с франшизой Tomb Raider, работает над совершенно новой частью серии. Хотя игра ещё не анонсирована, последние сообщения указывают на то, что команда столкнулась с некоторыми внутренними проблемами, которые могут повлиять на разработку.

К сожалению, студия недавно подтвердила сокращения. Это решение затрагивает «многих талантливых коллег» и может иметь последствия как для самой студии, так и для будущего серии Tomb Raider.

Crystal Dynamics подтвердила в своем заявлении, что уволила «многих» талантливых разработчиков:

Сегодня мы приняли очень трудное решение расстаться со многими нашими талантливыми коллегами в связи с изменением условий ведения бизнеса. Это решение далось нам нелегко. Однако оно было необходимо для обеспечения долгосрочного благополучия нашей студии и выполнения ключевых творческих задач на постоянно меняющемся рынке.

Студия не подтверждает точное количество уволенных разработчиков, но ситуация, безусловно, непростая для команды.

Мы благодарим всех, кого коснулись эти изменения, за их упорный труд, талант и энтузиазм. Мы стремимся оказывать полную поддержку и ресурсы, имеющиеся в нашем распоряжении в этот сложный переходный период. Мы также благодарим наши команды, игроков и партнёров за их постоянную поддержку в совместном построении творческого, стабильного и устойчивого будущего. Это касается и будущего Tomb Raider, которое это решение не затронет.

Студия подчёркивает, что работа над новой Tomb Raider продолжается и проект остаётся приоритетным, но мы пока не знаем, когда состоится презентация нового приключения Лары Крофт.