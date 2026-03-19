Tomb Raider Catalyst 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 244 оценки

В команде разработчиков ремейка и новой части Tomb Raider снова прошли увольнения

Gutsz Gutsz

Crystal Dynamics, ответственная за современное развитие франшизы Tomb Raider, переживает сейчас явно не лучшие времена. Разработчики объявили об очередной волне кадровых чисток — уже четвертой за последние двенадцать месяцев.

18 марта компания опубликовала официальное сообщение на своей странице в LinkedIn, заявив об увольнении 20 человек. Сокращения затронули как непосредственных разработчиков, так и специалистов административного отдела. Тем не менее, руководство уверяет фанатов, что грядущие крупные релизы о приключениях расхитительницы гробниц находятся в полной безопасности.

Напомним, компания уволила 30 человек в ноябре прошлого года, неустановленное количество сотрудников в августе и еще 17 специалистов в марте 2025 года. Серия проблем преследует команду еще со времен провала Marvel’s Avengers. Ситуация заметно ухудшилась из-за кризиса в материнском холдинге Embracer Group и прошлогодней отмены шутера Perfect Dark, над которым Crystal Dynamics трудилась в качестве студии-соразработчика вместе с The Initiative.

Оправдывая последние решения, руководство пояснило, что увольнения связаны с производственным графиком:

По мере того как наши текущие проекты переходят на новые этапы разработки, мы внимательно анализируем структуру наших команд, чтобы убедиться, что они соответствуют долгосрочным целям студии... Мы, к сожалению, достигли точки, когда эти расставания стали неизбежны.

Предвидя панику среди игроков, студия выпустила успокаивающее заявление:

Мы знаем, что подобные новости могут вызвать обеспокоенность у нашего сообщества. Crystal Dynamics остается полностью преданной дальнейшей разработке уже анонсированных игр Tomb Raider.

В настоящее время студия ведет активную разработку двух ААА-блокбастеров, представленных на The Game Awards 2025. Первый из них — Tomb Raider: Legacy of Atlantis - ремейк классической игры 1996 года на базе Unreal Engine 5, релиз которого намечен на этот год. Второй — амбициозное продолжение серии в лице Tomb Raider: Catalyst, сроки выхода которого намечены не ранее чем на 2027 год.

16
5
askazanov

А чё так, нарисовали не то что надо? )))

4
Niт6iтЛиsт4n

можно даже внимания не обращать на эти производсвенные мелочи. до релиза ещё далеко.

3
ZNGRU

Я начинаю что-то подозревать.

3
J a r v i s

Хоть бы увольняли всяких инклю*ивщиков

2