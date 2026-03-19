В команде разработчиков ремейка и новой части Tomb Raider снова прошли увольнения

Crystal Dynamics, ответственная за современное развитие франшизы Tomb Raider, переживает сейчас явно не лучшие времена. Разработчики объявили об очередной волне кадровых чисток — уже четвертой за последние двенадцать месяцев.

18 марта компания опубликовала официальное сообщение на своей странице в LinkedIn, заявив об увольнении 20 человек. Сокращения затронули как непосредственных разработчиков, так и специалистов административного отдела. Тем не менее, руководство уверяет фанатов, что грядущие крупные релизы о приключениях расхитительницы гробниц находятся в полной безопасности.

Напомним, компания уволила 30 человек в ноябре прошлого года, неустановленное количество сотрудников в августе и еще 17 специалистов в марте 2025 года. Серия проблем преследует команду еще со времен провала Marvel’s Avengers. Ситуация заметно ухудшилась из-за кризиса в материнском холдинге Embracer Group и прошлогодней отмены шутера Perfect Dark, над которым Crystal Dynamics трудилась в качестве студии-соразработчика вместе с The Initiative.

Оправдывая последние решения, руководство пояснило, что увольнения связаны с производственным графиком:

По мере того как наши текущие проекты переходят на новые этапы разработки, мы внимательно анализируем структуру наших команд, чтобы убедиться, что они соответствуют долгосрочным целям студии... Мы, к сожалению, достигли точки, когда эти расставания стали неизбежны.

Предвидя панику среди игроков, студия выпустила успокаивающее заявление:

Мы знаем, что подобные новости могут вызвать обеспокоенность у нашего сообщества. Crystal Dynamics остается полностью преданной дальнейшей разработке уже анонсированных игр Tomb Raider.

В настоящее время студия ведет активную разработку двух ААА-блокбастеров, представленных на The Game Awards 2025. Первый из них — Tomb Raider: Legacy of Atlantis - ремейк классической игры 1996 года на базе Unreal Engine 5, релиз которого намечен на этот год. Второй — амбициозное продолжение серии в лице Tomb Raider: Catalyst, сроки выхода которого намечены не ранее чем на 2027 год.