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Tomb Raider Next TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 181 оценка

В сеть просочились кадры из отменённого ремейка Tomb Raider от Crystal Dynamics

Gutsz Gutsz

На просторах интернета неожиданно всплыли первые материалы отменённого ремейка Tomb Raider: Anniversary, который находился в разработке с 2019 года студией Crystal Dynamics в сотрудничестве с Virtuos Shanghai. Ранние рендеры и концепт-арты проекта были опубликованы пользователем с ником ropir20606 на сайте Archive.org. Утечка не вызывает никаких сомнений, к тому же она была подтверждена несколькими авторитетными инсайдерами и фанатским сообществом CoreDesign.

Проект, как стало известно, разрабатывался после завершения Shadow of the Tomb Raider и должен был стать масштабным переосмыслением классической игры Anniversary. Изначально разработка стартовала как порт ПК-версии на современные консоли, однако позже было принято решение объединить движки Anniversary и Rise of the Tomb Raider, чтобы обеспечить поддержку современных технологий. Этот амбициозный шаг, по всей видимости, и стал одной из причин отмены проекта — технические сложности оказались слишком серьёзными.

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Среди опубликованных материалов — высококачественные рендеры ранней модели Лары Крофт, датированные июнем 2019 года, а также несколько арт-ассетов из стадии "первого рабочего билда". При этом авторы утечки подчёркивают, что представленные изображения относятся к очень ранней стадии разработки, и визуальные элементы не прошли окончательную переработку под современные стандарты.

Любопытно, что в прошлом многие фанаты считали утечку с упоминанием Tomb Raider Anniversary Remake из базы данных NVIDIA лишь намёком на ремастер трилогии, вышедший в 2024 году. Однако утечка 2025 года доказывает, что речь шла о совершенно отдельном, ныне отменённом проекте.

Тем временем вокруг бренда Tomb Raider наблюдается нестабильность и в других медиапроектах. Как мы недавно сообщали, студия Amazon, судя по всему, решила закрыть сериал по Tomb Raider, который находился в разработке последние два года, но так и не обзавёлся полноценным сценарием.

Похоже, в Amazon решили отменить сериал по Tomb Raider - спустя два года без единого сценария
19
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Snake2105

Вот он настоящий Tomb Raider

11
Rorschach93
7
hpi
2
Snake2105 Rorschach93
4
selfreaver

Лучше Legacy of Kain сделайте

5
langquest64

Мне не заходит новая модель. Явно хотели убрать трясущиеся сиськи из гл. меню.

3
Gelyr

По модели видно что грудь уменьшели, как же их трясет от того что Лара была красива и сексуальна, была секс символом той эпохи и останеться на всегда

2
ka27

Как в новом мульте, где она ближе к Эббинатору стала

nikolai999

радует что отменили, просто достаточно увидеть то что у лары вообще грудь пропала

2
MNM 777
Пользователь ВКонтакте

Ремейк ремейка? // Артём Скворцов

1
Rorschach93

ппц, а ведь могли полноценные ремейки 6-и частей с аддонами, а так только ремастеры

1
LethalApple

Ужас. Уродство а не Лара. Таких "Лар" на улице -- плюнешь попадешь.

1
WarCraf4er

Надеюсь сделают ремастер трилогии легенд, а потом уже сделают полноценное продолжение без всяких пратчетов

Господин Никто

эм, а куда делась жопа и кардан?