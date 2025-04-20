В сеть просочились кадры из отменённого ремейка Tomb Raider от Crystal Dynamics

На просторах интернета неожиданно всплыли первые материалы отменённого ремейка Tomb Raider: Anniversary, который находился в разработке с 2019 года студией Crystal Dynamics в сотрудничестве с Virtuos Shanghai. Ранние рендеры и концепт-арты проекта были опубликованы пользователем с ником ropir20606 на сайте Archive.org. Утечка не вызывает никаких сомнений, к тому же она была подтверждена несколькими авторитетными инсайдерами и фанатским сообществом CoreDesign.
Проект, как стало известно, разрабатывался после завершения Shadow of the Tomb Raider и должен был стать масштабным переосмыслением классической игры Anniversary. Изначально разработка стартовала как порт ПК-версии на современные консоли, однако позже было принято решение объединить движки Anniversary и Rise of the Tomb Raider, чтобы обеспечить поддержку современных технологий. Этот амбициозный шаг, по всей видимости, и стал одной из причин отмены проекта — технические сложности оказались слишком серьёзными.
Среди опубликованных материалов — высококачественные рендеры ранней модели Лары Крофт, датированные июнем 2019 года, а также несколько арт-ассетов из стадии "первого рабочего билда". При этом авторы утечки подчёркивают, что представленные изображения относятся к очень ранней стадии разработки, и визуальные элементы не прошли окончательную переработку под современные стандарты.
Любопытно, что в прошлом многие фанаты считали утечку с упоминанием Tomb Raider Anniversary Remake из базы данных NVIDIA лишь намёком на ремастер трилогии, вышедший в 2024 году. Однако утечка 2025 года доказывает, что речь шла о совершенно отдельном, ныне отменённом проекте.
Тем временем вокруг бренда Tomb Raider наблюдается нестабильность и в других медиапроектах. Как мы недавно сообщали, студия Amazon, судя по всему, решила закрыть сериал по Tomb Raider, который находился в разработке последние два года, но так и не обзавёлся полноценным сценарием.
Вот он настоящий Tomb Raider
Лучше Legacy of Kain сделайте
Мне не заходит новая модель. Явно хотели убрать трясущиеся сиськи из гл. меню.
По модели видно что грудь уменьшели, как же их трясет от того что Лара была красива и сексуальна, была секс символом той эпохи и останеться на всегда
Как в новом мульте, где она ближе к Эббинатору стала
радует что отменили, просто достаточно увидеть то что у лары вообще грудь пропала
Ремейк ремейка? // Артём Скворцов
ппц, а ведь могли полноценные ремейки 6-и частей с аддонами, а так только ремастеры
Ужас. Уродство а не Лара. Таких "Лар" на улице -- плюнешь попадешь.
Надеюсь сделают ремастер трилогии легенд, а потом уже сделают полноценное продолжение без всяких пратчетов
эм, а куда делась жопа и кардан?