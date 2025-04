В сеть просочились кадры из отменённого ремейка Tomb Raider от Crystal Dynamics

На просторах интернета неожиданно всплыли первые материалы отменённого ремейка Tomb Raider: Anniversary, который находился в разработке с 2019 года студией Crystal Dynamics в сотрудничестве с Virtuos Shanghai. Ранние рендеры и концепт-арты проекта были опубликованы пользователем с ником ropir20606 на сайте Archive.org. Утечка не вызывает никаких сомнений, к тому же она была подтверждена несколькими авторитетными инсайдерами и фанатским сообществом CoreDesign.

Проект, как стало известно, разрабатывался после завершения Shadow of the Tomb Raider и должен был стать масштабным переосмыслением классической игры Anniversary. Изначально разработка стартовала как порт ПК-версии на современные консоли, однако позже было принято решение объединить движки Anniversary и Rise of the Tomb Raider, чтобы обеспечить поддержку современных технологий. Этот амбициозный шаг, по всей видимости, и стал одной из причин отмены проекта — технические сложности оказались слишком серьёзными.

Среди опубликованных материалов — высококачественные рендеры ранней модели Лары Крофт, датированные июнем 2019 года, а также несколько арт-ассетов из стадии "первого рабочего билда". При этом авторы утечки подчёркивают, что представленные изображения относятся к очень ранней стадии разработки, и визуальные элементы не прошли окончательную переработку под современные стандарты.

Любопытно, что в прошлом многие фанаты считали утечку с упоминанием Tomb Raider Anniversary Remake из базы данных NVIDIA лишь намёком на ремастер трилогии, вышедший в 2024 году. Однако утечка 2025 года доказывает, что речь шла о совершенно отдельном, ныне отменённом проекте.

Тем временем вокруг бренда Tomb Raider наблюдается нестабильность и в других медиапроектах. Как мы недавно сообщали, студия Amazon, судя по всему, решила закрыть сериал по Tomb Raider, который находился в разработке последние два года, но так и не обзавёлся полноценным сценарием.