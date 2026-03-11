Aspyr Media тизерит появление режима испытаний в Tomb Raider 1-2-3 Remastered вместе с грядущим патчем

Студия Aspyr Media опубликовала в социальной сети X интригующий тизер, который фактически анонсирует крупный патч для Tomb Raider 1-2-3 Remastered в этот четверг. Ожидается, что главным сюрпризом станет режим испытаний (Challenge Mode). Ранее информация о нем просочилась в сеть через техническую сборку Steam, где были найдены скрытые достижения за мастерство в бою и доскональное изучение локаций.
Обновленная трилогия Tomb Raider от Saber Interactive и Aspyr базируется на исходном коде оригинальных игр от Core Design, сохраняя их классическую механику. При этом проект получил современную «огранку»: возможность мгновенно менять визуальный стиль, выбор между танковым и современным управлением, а также замену старых 2D-спрайтов на полноценные 3D-объекты.
В состав сборника вошли абсолютно все DLC и бонусные уровни, что делает его самым полным собранием приключений ранней Лары Крофт. Наличие фоторежима и более двухсот трофеев добавляет современный интерес к прохождению классики, а грядущий патч с новым режимом должен еще сильнее расширить возможности геймплея
Нет там современного управления можно сказать, то что там обзывается "современным" во многом такая же шляпа как и оригинальная танковая дрянь, а из-за того что они это криво сделали ещё хуже танка местами.
Над управлением они вообще не старались, вот прям ни разу (зато как навалить 200+ ачив так это пожалуйста, "спасибо" (нет) Даур Авидзба). Им всего лишь надо было добавить хорошее отзывчивое управление как в нормальных проектах от третьего лица, даже на подобии управления из Rune или Гарри Поттер 2-3, уже было бы очень прекрасно для Ларки.
И вот тогда действительно, у людей и правда был бы нормальный выбор между танковым старым управлением и современным новым.
Нубам тут не место