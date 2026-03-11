Aspyr Media тизерит появление режима испытаний в Tomb Raider 1-2-3 Remastered вместе с грядущим патчем

Студия Aspyr Media опубликовала в социальной сети X интригующий тизер, который фактически анонсирует крупный патч для Tomb Raider 1-2-3 Remastered в этот четверг. Ожидается, что главным сюрпризом станет режим испытаний (Challenge Mode). Ранее информация о нем просочилась в сеть через техническую сборку Steam, где были найдены скрытые достижения за мастерство в бою и доскональное изучение локаций.

Обновленная трилогия Tomb Raider от Saber Interactive и Aspyr базируется на исходном коде оригинальных игр от Core Design, сохраняя их классическую механику. При этом проект получил современную «огранку»: возможность мгновенно менять визуальный стиль, выбор между танковым и современным управлением, а также замену старых 2D-спрайтов на полноценные 3D-объекты.

В состав сборника вошли абсолютно все DLC и бонусные уровни, что делает его самым полным собранием приключений ранней Лары Крофт. Наличие фоторежима и более двухсот трофеев добавляет современный интерес к прохождению классики, а грядущий патч с новым режимом должен еще сильнее расширить возможности геймплея