Aspyr опровергла использование ИИ в Tomb Raider Remastered и обещает патч

Студия Aspyr опровергла обвинения в использовании генеративного ИИ при создании новых скинов для последнего обновления Tomb Raider Remastered. Речь идёт о патче «Challenge Mode» для ремастеров первых трёх игр, который вышел 12 марта и вызвал волну критики в Steam.

Игроки жаловались на «сломанный» геймплей и «дешёвые» новые облики персонажей. Некоторые предположили, что скины были сгенерированы искусственным интеллектом, частично подтвердила это публикация ведущего художника Джованни Луки в соцсетях, заявившего, что не участвовал в художественном направлении обновления.

Aspyr поспешила уточнить: все костюмы созданы внутренней командой художников, активы ИИ не использовались. Вместе с тем студия признала наличие багов и текстурных проблем и пообещала патч для их исправления.

Кроме того, в разработке находится серия обновлений, которые должны устранить технические неполадки на всех платформах. Точные сроки релиза исправлений пока не объявлены. Разработчики подчеркнули, что приоритет — стабильная и качественная работа игры, а также исправление негативных эффектов, вызванных патчем.