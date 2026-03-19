Aspyr опровергла использование ИИ в Tomb Raider Remastered и обещает патч

Студия Aspyr опровергла обвинения в использовании генеративного ИИ при создании новых скинов для последнего обновления Tomb Raider Remastered. Речь идёт о патче «Challenge Mode» для ремастеров первых трёх игр, который вышел 12 марта и вызвал волну критики в Steam.
Игроки жаловались на «сломанный» геймплей и «дешёвые» новые облики персонажей. Некоторые предположили, что скины были сгенерированы искусственным интеллектом, частично подтвердила это публикация ведущего художника Джованни Луки в соцсетях, заявившего, что не участвовал в художественном направлении обновления.
Aspyr поспешила уточнить: все костюмы созданы внутренней командой художников, активы ИИ не использовались. Вместе с тем студия признала наличие багов и текстурных проблем и пообещала патч для их исправления.
Кроме того, в разработке находится серия обновлений, которые должны устранить технические неполадки на всех платформах. Точные сроки релиза исправлений пока не объявлены. Разработчики подчеркнули, что приоритет — стабильная и качественная работа игры, а также исправление негативных эффектов, вызванных патчем.
патч на патче и патчем погоняет
коли взялись позориться так уж позорились бы до конца, а то не по мужски это. а это же ... ну да
Художники хотели коллабу с Фотрнайт сделать?
Это ж надо было постараться, чтоб готовый ремастер испортить. До этого основные жалобы была направленны на визуал и новую схему управления (которую можно было сменить на оригинал), а тут поломали код самих игр. И даже так, они не откроют в Стиме откат на прошлую версию, как было с Survival трилогией.
Компания Aspyr делает ремастеры убого.