Для Tomb Raider I-III Remastered вышло новое обновление с различными исправлениями

Компания Aspyr выпустила патч 4 для Tomb Raider I-III Remastered, устраняющий неполадки, связанные с игровым процессом, графикой, прогрессом и локализацией. Обновление содержит исправления для ряда уровней и доступно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, ПК, iOS и Android.

Согласно списку изменений, обновление восстанавливает доступ к шестому секрету на уровне Lud's Gate и решает проблему со сбором кристалла на уровне Diving Area, из-за которой игроки не могли получить достижение «Crystals Are Forever».

Также были устранены неполадки на уровне Aldwych. Они касались отрисовки карты, прогресса прохождения и доступа к пятому секрету в режиме испытаний.

Среди прочих исправлений игрового процесса — устранение блокировки движения на краях наклонных поверхностей (рамп) в определённых местах, а также устранение зазора между самолётом и деревом, мешавшего Ларе пройти через этот участок. Патч 4 также возвращает отсутствовавшие инструкции в локации «Дом Лары» и корректирует анимацию и визуальные эффекты турелей.

Изменения в локализации включают исправления польского перевода и восстановление отсутствовавшего текста, а также корректировку перевода настроек яркости и описаний костюмов.

Патч 4 также содержит ряд исправлений для версий на iOS и Android. Они касаются отображения текста и изображений, поведения оружия и механики ходьбы, восстановления здоровья с помощью кристаллов сохранения в режиме «Новая игра +» (New Game Plus), а также выравнивания изображений уровня «Антарктида» в меню выбора глав.

Дополнительные исправления для Android касаются проблем с кат-сценами и вводом с контроллера после сворачивания игры, падения частоты кадров на уровне The Great Wall и снижения производительности в меню настроек.

В версии для iOS обновление устраняет зависание вступительного ролика при блокировке и разблокировке устройства, проблему, препятствовавшую получению достижения «Nightmare in Vegas», неполадки с отображением шкалы здоровья, проблемы с чувствительностью сенсорного джойстика и отсутствие озвучки обучения в «Доме Лары».

Для Nintendo Switch 2 также выпущено исправление ошибки, из-за которой инвентарь открывался повторно после использования аптечки.