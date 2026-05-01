Для трилогии ремастеров Tomb Raider вышел второй крупный патч с исправлениями режима испытаний

Для сборника Tomb Raider 1-2-3 Remastered вышло крупное обновление Challenge Mode Patch 2, доступное на ПК, консолях и мобильных устройствах. Патч устраняет множество технических проблем: исправлены ошибки в моделях и текстурах, анимация косы Лары Крофт и звуковые эффекты при сборе предметов. В фоторежиме разработчики доработали отображение костюмов и исправили баги камеры, а также обновили интерфейс.

Обновление включает важные платформенные правки, решающие критические проблемы прохождения. На Xbox исправлен баг с отсутствием воды на уровне «40 саженей», на PlayStation устранены случайные вылеты, а на ПК налажена система сохранений для режима «Новая игра+». В мобильных версиях для iOS и Android улучшена поддержка контроллеров, работа облачных сохранений и отображение субтитров.

Сборник объединяет классическую трилогию от Core Design с обновленной графикой и возможностью мгновенно переключаться на оригинальный визуальный стиль. Игрокам доступны два типа управления, а также специальный режим испытаний. Выполняя задания в Challenge Mode, можно разблокировать десять уникальных костюмов, каждый из которых наделяет Лару особыми игровыми бонусами и эффектами.