Эротические постеры Лары Крофт в Tomb Raider 1-2-3 Remastered вернутся на свои места в следующем патче

Компания Aspyr сообщила, что в новом патче для Tomb Raider I-III Remastered, который выйдет в ближайшее время, в игру будут возвращены постеры с Ларой Крофт, которые, по словам разработчиков, были "случайно" удалены из игры, и эти элементы снова появятся в патче 3.

Тот факт, что в предыдущем патче 2, вышедшем несколько дней назад, были удалены именно такие элементы из уровня Sleeping With The Fishes, навел на мысль о целенаправленной цензуре, призванной удалить спорный контент, не соответствующий современным представлениям.

Вместо этого Aspyr утверждает, что удаление было ошибкой, и что новый патч исправит ситуацию. Конечно, тот факт, что все это произошло после жалоб и споров в сообществе по поводу исчезновения постеров, кажется странным совпадением, но таково официальное объяснение разработчиков.