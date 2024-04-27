Эротические постеры Лары Крофт в Tomb Raider 1-2-3 Remastered вернутся на свои места в следующем патче

Компания Aspyr сообщила, что в новом патче для Tomb Raider I-III Remastered, который выйдет в ближайшее время, в игру будут возвращены постеры с Ларой Крофт, которые, по словам разработчиков, были "случайно" удалены из игры, и эти элементы снова появятся в патче 3.
Тот факт, что в предыдущем патче 2, вышедшем несколько дней назад, были удалены именно такие элементы из уровня Sleeping With The Fishes, навел на мысль о целенаправленной цензуре, призванной удалить спорный контент, не соответствующий современным представлениям.
Вместо этого Aspyr утверждает, что удаление было ошибкой, и что новый патч исправит ситуацию. Конечно, тот факт, что все это произошло после жалоб и споров в сообществе по поводу исчезновения постеров, кажется странным совпадением, но таково официальное объяснение разработчиков.
Дебилы, спрашивается нафига их было вообще убирать.
Действительно и почему же, у нас же феменизм резко исчез, да?
В целях оптимизации.
Внутри Aspyr сидят предатели.
Фемок, жирух и петушье удалось отогнать от компьютеров, чтоб игрокам не гадили?
Небинарные и неопределившиеся, в Лувре и Эрмитаже еще столько работы! Не отчаивайтесь)
Ложечки нашлись, но осадочек остался.
Не вижу там ничего эротического
Вот на одном сайте, видел видео, как Лара нашла гробницу с вампиршей у которой был огромный елдак и она ее трахнула
Ну...Я бы не назвал их эротическими. Супер-супер лёгкая эротика там есть ,но не более))
Вернут постеры, куплю на распродаже 70%.
>Эротические постеры
какие ж они эротические. максимум тянут на "сексуальные".