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Tomb Raider 1-2-3 Remastered 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.2 238 оценок

Эротические постеры Лары Крофт в Tomb Raider 1-2-3 Remastered вернутся на свои места в следующем патче

Procy_on
Новости

Компания Aspyr сообщила, что в новом патче для Tomb Raider I-III Remastered, который выйдет в ближайшее время, в игру будут возвращены постеры с Ларой Крофт, которые, по словам разработчиков, были "случайно" удалены из игры, и эти элементы снова появятся в патче 3.

Тот факт, что в предыдущем патче 2, вышедшем несколько дней назад, были удалены именно такие элементы из уровня Sleeping With The Fishes, навел на мысль о целенаправленной цензуре, призванной удалить спорный контент, не соответствующий современным представлениям.

Вместо этого Aspyr утверждает, что удаление было ошибкой, и что новый патч исправит ситуацию. Конечно, тот факт, что все это произошло после жалоб и споров в сообществе по поводу исчезновения постеров, кажется странным совпадением, но таково официальное объяснение разработчиков.

28
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
saa0891

Дебилы, спрашивается нафига их было вообще убирать.

11
Без негатива
спорный контент, не соответствующий современным представлениям.

Действительно и почему же, у нас же феменизм резко исчез, да?

0
hpi

В целях оптимизации.

1
РикоЧико

Внутри Aspyr сидят предатели.

0
Oscilograf

Фемок, жирух и петушье удалось отогнать от компьютеров, чтоб игрокам не гадили?

3
digitalkid

Небинарные и неопределившиеся, в Лувре и Эрмитаже еще столько работы! Не отчаивайтесь)

2
Кей Овальд

Ложечки нашлись, но осадочек остался.

0
AndralStormborn

Не вижу там ничего эротического

Вот на одном сайте, видел видео, как Лара нашла гробницу с вампиршей у которой был огромный елдак и она ее трахнула

0
Jarvis666

Ну...Я бы не назвал их эротическими. Супер-супер лёгкая эротика там есть ,но не более))

0
РикоЧико

Вернут постеры, куплю на распродаже 70%.

0
RoboB

>Эротические постеры
какие ж они эротические. максимум тянут на "сексуальные".

-2
darkMarshall
-3