Фигурки коллекционного издания Tomb Raider 1-3 Remastered вызвали критику

В мае 2024 года Aspyr Media и Limited Run Games анонсировали роскошное коллекционное издание Tomb Raider 1-3 Remastered, которое заинтересованные игроки могли приобрести за 199,99 долларов.

Компания Limited Run Games сообщила через X, что коллекционные издания наконец-то начали рассылаться после многочисленных задержек. Чтобы дать игрокам представление о том, что может предложить коллекционное издание, разработчики опубликовали дополнительные изображения. Помимо стилбука и упаковки, на них также изображены три фигурки Лары Крофт, созданные по мотивам классических персонажей из комплекта.

Быстро становится понятно, к чему стремились дизайнеры: передать полигональный облик оригинальной Лары Крофт. Однако, как показывает раздел комментариев на X, этот дизайн не вызвал восторга у многих игроков.

Во-первых, именно внешний вид фигурок заслужил несколько насмешливое прозвище «Тему Рейдер». Игроки находят странными не только лица фигурок. Другие отмечают, что, учитывая цену коллекционного издания почти в 200 долларов, качество исполнения оставляет желать лучшего.

Суставы выглядят хлипкими, а общее качество фигурок считается низким. Вместо реалистичного изображения игрового аватара Лары некоторые игроки считают, что фигурки выглядят как искажённые версии известной героини.

Ещё одна претензия заключается в том, что фигурки на новых изображениях мало похожи на изначально анонсированные версии.

Единственный плюс — это коробки и упаковка. Сами фигурки просто ужасны. Я рад, что заподозрил неладное после третьей задержки, отменил заказ и ничуть не жалею.