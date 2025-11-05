Фигурки коллекционного издания Tomb Raider 1-3 Remastered вызвали критику

В мае 2024 года Aspyr Media и Limited Run Games анонсировали роскошное коллекционное издание Tomb Raider 1-3 Remastered, которое заинтересованные игроки могли приобрести за 199,99 долларов.
Компания Limited Run Games сообщила через X, что коллекционные издания наконец-то начали рассылаться после многочисленных задержек. Чтобы дать игрокам представление о том, что может предложить коллекционное издание, разработчики опубликовали дополнительные изображения. Помимо стилбука и упаковки, на них также изображены три фигурки Лары Крофт, созданные по мотивам классических персонажей из комплекта.
Быстро становится понятно, к чему стремились дизайнеры: передать полигональный облик оригинальной Лары Крофт. Однако, как показывает раздел комментариев на X, этот дизайн не вызвал восторга у многих игроков.
Во-первых, именно внешний вид фигурок заслужил несколько насмешливое прозвище «Тему Рейдер». Игроки находят странными не только лица фигурок. Другие отмечают, что, учитывая цену коллекционного издания почти в 200 долларов, качество исполнения оставляет желать лучшего.
Суставы выглядят хлипкими, а общее качество фигурок считается низким. Вместо реалистичного изображения игрового аватара Лары некоторые игроки считают, что фигурки выглядят как искажённые версии известной героини.
Ещё одна претензия заключается в том, что фигурки на новых изображениях мало похожи на изначально анонсированные версии.
Единственный плюс — это коробки и упаковка. Сами фигурки просто ужасны. Я рад, что заподозрил неладное после третьей задержки, отменил заказ и ничуть не жалею.
Коллекционнка ремастера, но фигурки треугольные, логика однако. И сам ремастер доделывать похоже никто не будет, что тоже логично.
Эм. Патчи выходили несколько раз как бы на оба сборника.
Эм. А толку? Они правили тех состояние, а не графон который не доделан.
Как в таких случаях говорят трудности перевода. Тем более моё поколение ларку любило и любит не столько за соответствие форм реальности, а за другое в том числе возможность представить свою Ларку.
Канонично же выглядят.
Над таким "каноном" только рофлить, никто на него всерьез любоваться явно не желает, тем более за 200 баксов. Сделали бы такую Лару, то никто бы не возмущался, но это же стараться нужно