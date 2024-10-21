Физические издания Tomb Raider 1-2-3 Remastered стали доступны на PlayStation и Nintendo Switch

Aspyr и Crystal Dynamics выпустили физические издания Tomb Raider 1-2-3 Remastered для игровых консолей. Эта коллекция из трех первых трех игр Tomb Raider, а также их бонусных дополнений (Tomb Raider + дополнение «Unfinished Business», Tomb Raider II + дополнение «Golden Mask», Tomb Raider III + дополнение «The Lost Artifact») отличается улучшенной графикой и улучшенной производительностью, а также улучшениями качества жизни, такими как фиксация камеры, достижения и многое другое.

Стандартное издание Tomb Raider 1-2-3 Remastered, включающее физическую копию трех игр и стилбук, доступно на PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch по цене $34,99/€34,99/£29,99.

Издание Deluxe включает в себя физическую копию Tomb Raider 1-2-3 Remastered, стилбук, книгу карт исследования (с более чем 80 страницами, полными секретов, включая все карты из всех трех игр и их дополнений), коллекционную коробку и оригинальный саундтрек коллекции. Издание Deluxe доступно на PlayStation 5 и Nintendo Switch по цене $54,99/€54,99/£49,99.