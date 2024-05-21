Физические издания Tomb Raider 1-2-3 Remastered выйдут в сентябре

Aspyr и Crystal Dynamics объявили о новых физических изданиях Tomb Raider 1-2-3 Remastered, которые выйдут 24 сентября 2024 г. на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Три физических издания доступны для предварительного заказа начиная с сегодняшнего дня:

Базовое издание:

Включает физическую копию обновленной версии Tomb Raider I-III и футляр для драгоценностей.

Доступно на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch по цене 34,99 долларов США / 34,99 евро / 29,99 фунтов стерлингов.

Делюкс-издание:

Включает в себя физическую копию обновленной версии Tomb Raider I-III, стилбук, книгу карт исследований (более 80 страниц, полных секретов, включая все карты из всех трех игр и их дополнений), коллекционную складную коробку, и оригинальный саундтрек из сборника.

Доступно на PlayStation 5 и Nintendo Switch по цене 54,99 долларов США / 54,99 евро / 49,99 фунтов стерлингов.

Коллекционное издание с ограниченным тиражом: