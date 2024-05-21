Физические издания Tomb Raider 1-2-3 Remastered выйдут в сентябре

Aspyr и Crystal Dynamics объявили о новых физических изданиях Tomb Raider 1-2-3 Remastered, которые выйдут 24 сентября 2024 г. на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
Три физических издания доступны для предварительного заказа начиная с сегодняшнего дня:
Базовое издание:
- Включает физическую копию обновленной версии Tomb Raider I-III и футляр для драгоценностей.
- Доступно на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch по цене 34,99 долларов США / 34,99 евро / 29,99 фунтов стерлингов.
Делюкс-издание:
- Включает в себя физическую копию обновленной версии Tomb Raider I-III, стилбук, книгу карт исследований (более 80 страниц, полных секретов, включая все карты из всех трех игр и их дополнений), коллекционную складную коробку, и оригинальный саундтрек из сборника.
- Доступно на PlayStation 5 и Nintendo Switch по цене 54,99 долларов США / 54,99 евро / 49,99 фунтов стерлингов.
Коллекционное издание с ограниченным тиражом:
- Включает физическую копию обновленной версии Tomb Raider I-III, стилбук, две копии пистолетов Лары Крофт в футляре, три постера 12x16, набор коллекционных карточек премиум-класса, оригинальный саундтрек к полной коллекции (на физическом и цифровом форматах), альбом карт и многоугольные фигурки Лары Крофт из каждого названия.
- Доступно на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch за 199,99 долларов США.
Не, все же брать старые в коллекцию нафиг, есть новые версии с 2013.
то другие игры, хотя малолетним графодрочерам не понять
В смысле на пк // Bitamihka Bitamihka