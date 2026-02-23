ЧАТ ИГРЫ
Tomb Raider 1-2-3 Remastered 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.2 356 оценок

GOG-версии Tomb Raider Remastered избавилась от онлайн-привязки для получения золотых пистолетов

Gruz_ Gruz_

Недавний апдейт ремастеров Tomb Raider I–III и IV–VI в GOG разблокировал золотые пистолеты для всех пользователей. Разработчики убрали привязку к онлайн-регистрации, и теперь бонус активируется прямо в меню игры (раздел «Солнечные очки» — «Наряд»). Данная опция доступна во всех частях сборников, за исключением The Angel of Darkness.

Ранее игрокам требовалось сканировать QR-код и регистрироваться в программе Society of Raiders на официальном сайте, что вызывало критику из-за DRM-ограничений. Благодаря политике магазина GOG, обновленные версии по-прежнему лишены DRM-защиты. Пользователи вольны выбирать способ установки: через клиент Galaxy или с помощью автономных инсталляторов.

Обе коллекции, вышедшие в 2024 и 2025 годах, бережно сохраняют дух оригиналов, предлагая при этом HD-графику, современное управление, фоторежим и обновленные 3D-модели предметов.

Комментарии:  2
Ваш комментарий
ka27

дорого-богато...

TerryTrix

Хвала GOG!!!

А теперь прикиньте её смерть в "руке" Мидаса с ЭТИМИ пистолетами!

