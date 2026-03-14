Обновление Tomb Raider 1-2-3 Remastered с "Режимом испытаний" встретили противоречивыми отзывами

Релиз обновления для Tomb Raider 1-2-3 Remastered, состоявшийся 12 марта 2026 года, вызвал неоднозначную реакцию в профильных сообществах. Несмотря на добавление «Режима испытаний», многие пользователи сосредоточились на критике технического состояния патча. Ключевые претензии связаны с низким качеством текстур новых костюмов, которые заметно уступают остальному визуальному контенту коллекции. Это подтверждается опросом на профильных форумах: около 82% игроков остались недовольны внесенными изменениями.

Добавил остроты и пост Джованни Лукки, бывшего ведущего художника Saber Interactive. В соцсети X он прямо заявил: команда, создавшая сам ремастер, к этому обновлению не имеет никакого отношения. По его словам, студия Aspyr Media создавала «Режим испытаний» своими силами:

«Привет, ребята, просто для ясности: ни я, ни кто-либо из первоначальных разработчиков Saber не принимал участия в художественном оформлении нового обновления с «Режимом испытаний» для переиздания Tomb Raider I–III», — написал Джованни Лукка в X.

Для фанатов это стало логичным объяснением всех проблем: от низкого качества графики до нарушения общего стиля игры, которые возникли из-за отсутствия тех самых специалистов, что выпустили успешный оригинал.

Список выявленных багов оказался внушительным и охватывает все три части коллекции: от неработающих вступительных роликов в доме Лары до критических ошибок в механике ловушек в третьей части. Игроки сообщают о зависающих субтитрах, некорректном наложении музыки из главного меню на игровой процесс и странном поведении физики, например, при анимации смерти или использовании фоторежима. Также отмечены проблемы с тенями, звуковыми эффектами при подборе предметов и локализацией, а также сбои в текстурах при загрузке файлов сохранений при использовании некоторых из недавно добавленных нарядов

На данный момент Aspyr не дала подробных комментариев по поводу массовых жалоб. Ситуация остается спорной: пока одни радуются новым испытаниям, другие считают, что технические недоработки портят всё впечатление от классики.