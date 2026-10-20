Офлайн-установщик девятого патча для Tomb Raider 1-2-3 Remastered стал доступен в GOG

Магазин цифровой дистрибуции GOG выпустил обновленный автономный (офлайн) установщик для сборника Tomb Raider 1-2-3 Remastered. В состав раздачи вошла базовая игра вместе с актуальным Challenge Mode Update 4 (девятым по счету патчем).

Девятый патч исправляет множество ошибок, связанных с анимацией, движениями героини, прогрессией уровней и локализацией. В частности, разработчики вернули доступ к шестому секрету на уровне «Врата Люда», починили сломавшуюся ачивку «Кристаллы навсегда» и устранили баги с прохождением на локации «Олдвич».

Кроме того, обновление исправляет отображение инструкций в «Доме Лары», открывает доступ к секретам в режиме испытаний и правит ошибки перевода. Прочие платформенные исправления затронули работу контроллеров, оптимизацию, интерфейс и достижения на мобильных устройствах, а также работу инвентаря на Nintendo Switch 2.

Напомним, что официальный релиз самого обновления на всех целевых платформах состоялся 6 октября 2026 года. Нынешний релиз направлен исключительно на пользователей GOG, предпочитающих скачивать дистрибутивы без привязки к лаунчерам.