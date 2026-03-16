Разработчики испортили ремастер Tomb Raider ИИ-контентом - и оригинальная команда от этого открестилась

«Лара заслуживает лучшего» — игроки в ярости от нового патча

Tomb Raider I-III Remastered получил обновление, которого никто не ждал — и точно не в таком виде. Патч добавил новый режим испытаний и 10 новых костюмов для Лары Крофт, которые игроки немедленно окрестили «ужасными».

Что случилось

Отзывы в Steam стали резко негативными: игроки сообщают о сломанном звуке, нарушенном визуале, поломанном ИИ врагов и удалённых сохранениях после установки патча. Один из пользователей написал прямо: «Держите ИИ подальше от Tomb Raider - Лара заслуживает лучшего»

Оригинальная команда открестилась

Особую остроту ситуации придаёт позиция оригинальных разработчиков. Джованни Лукка, ведущий художник оригинального ремастера, публично заявил что ни он, ни другие разработчики из Saber не имели никакого отношения к этому патчу. Позже он опубликовал видео с новыми костюмами, назвав патч «чудовищем» и добавив эмодзи клоуна.

Это уже не первый раз

Это не первый скандал с ИИ-контентом в серии - ещё в сентябре прошлого года из ремастера Tomb Raider 4-6 пришлось удалять несанкционированные ИИ-голоса после волны возмущения