Разработчики испортили ремастер Tomb Raider ИИ-контентом - и оригинальная команда от этого открестилась

«Лара заслуживает лучшего» — игроки в ярости от нового патча
Tomb Raider I-III Remastered получил обновление, которого никто не ждал — и точно не в таком виде. Патч добавил новый режим испытаний и 10 новых костюмов для Лары Крофт, которые игроки немедленно окрестили «ужасными».
Что случилось
Отзывы в Steam стали резко негативными: игроки сообщают о сломанном звуке, нарушенном визуале, поломанном ИИ врагов и удалённых сохранениях после установки патча. Один из пользователей написал прямо: «Держите ИИ подальше от Tomb Raider - Лара заслуживает лучшего»
Оригинальная команда открестилась
Особую остроту ситуации придаёт позиция оригинальных разработчиков. Джованни Лукка, ведущий художник оригинального ремастера, публично заявил что ни он, ни другие разработчики из Saber не имели никакого отношения к этому патчу. Позже он опубликовал видео с новыми костюмами, назвав патч «чудовищем» и добавив эмодзи клоуна.
Это уже не первый раз
Это не первый скандал с ИИ-контентом в серии - ещё в сентябре прошлого года из ремастера Tomb Raider 4-6 пришлось удалять несанкционированные ИИ-голоса после волны возмущения
Нейрохрючево действительно удешевляет разработку. Будущее как оно есть. Приятного аппетита
В "оригинальном" ремастере текстуры тоже прогнаны через ИИ. Это хорошо заметно поскольку местами полная ерунда нарисована.
самозванец, плагиатор и дешёвка.
Оригинальные разработчики это команда Core Design.
Вот их история
https://www.youtube.com/watch?v=hsi4Tisi2bE
Скорее просто безвкусно. Из всех десяти нарядов там только один с натяжкой можно назвать приемлемым, в шляпе с отсылкой на Индиану Джонса. И раньше бывали случаи непонятных костюмов для персонажей, даже когда создавались людьми.
Зачем было ломать то что работало, хотя игра сама по себе похоже сделана через ии.