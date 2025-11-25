Ремастер Tomb Raider 1-2-3 вскоре может получить новый контент

За последние дни Aspyr неоднократно обновляла версию Tomb Raider 1-2-3 Remastered для Steam. Если посмотреть в SteamDB, можно заметить, что было внесено ряд изменений. Главное из них произошло вчера, 24 ноября: в игру было добавлено несколько новых достижений, которые, по всей видимости, относятся к режиму испытаний.

Для обозначения этого режима Aspyr использует аббревиатуру «TRX» (Tomb Raider X?), в котором также используется обозначение «CR». Похоже, что CR — это уровень (возможно, модификаторов). В этом CR необходимо выполнить такие простые задачи, как прохождение уровня, или более сложные, например, прохождение за менее чем три минуты..

Посмотреть новые достижения можно здесь.

Теперь остается дождаться официального анонса от Aspyr.