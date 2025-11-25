Ремастер Tomb Raider 1-2-3 вскоре может получить новый контент

За последние дни Aspyr неоднократно обновляла версию Tomb Raider 1-2-3 Remastered для Steam. Если посмотреть в SteamDB, можно заметить, что было внесено ряд изменений. Главное из них произошло вчера, 24 ноября: в игру было добавлено несколько новых достижений, которые, по всей видимости, относятся к режиму испытаний.
Для обозначения этого режима Aspyr использует аббревиатуру «TRX» (Tomb Raider X?), в котором также используется обозначение «CR». Похоже, что CR — это уровень (возможно, модификаторов). В этом CR необходимо выполнить такие простые задачи, как прохождение уровня, или более сложные, например, прохождение за менее чем три минуты..
Посмотреть новые достижения можно здесь.
Теперь остается дождаться официального анонса от Aspyr.
этому мусору ничего не поможет, делайте лучше ремастер Legend
Даур Авидзба "больной ублюлок", какие "ещё" достижения и режим испытания, их там итак непомерные 270 штук. Ты бы лучше с командой всё это время корпел и делал нормальное управление, а не ачивки.
Редактор уровней был бы поинтересней, чем очередная сотня ачивок
Не знаю, в той же Golden Mask можно просто стоять и чилить - шикарная атмосфера, создается музыкой декорациями, подбором врагов. А пользовательские уровни - ну это просто набор препятствий скорее всего будет. Я конечно не против, но особо в чудо пользователей не верю. Ну и да, ачивки это вообще бред.
Освещение бы доработали, а то местами есть тени, местами нету, странно смотрится немного. Некоторым, не знакомым со старыми играми, управление ещё неудобно. Я сам с современным управлением не смог играть - тыкаешь назад - персонаж отпрыгивает назад, но если есть движение то персонаж уже не отпрыгивает а разворачивается. Вот так увидишь врага и жопкой Лары к нему поворачиваешься вместо тактического отступления. Очень специфичное.
только репаки не обновляются, остались на 4 патче, хотя 5 и 6 давным-давно вышли