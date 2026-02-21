Сборник Tomb Raider I-III Remastered в сервисе GOG был обновлен до версии 1.0.5d

Библиотека GOG пополнилась свежим патчем для Tomb Raider I-III Remastered — версия игры обновлена до 1.0.5d. Это техническое обновление направлено на повышение стабильности и более тесную интеграцию сборника с функциями GOG. Обновление стало доступно спустя сутки после патча для второй части антологии (IV–VI). Загрузить его можно через клиент GOG Galaxy либо с помощью автономного офлайн-установщика.

Коллекция, созданная на основе хитов от Core Design (Tomb Raider, Tomb Raider II и Tomb Raider III), вышла в феврале 2024 года. Она включает все дополнения и секретные уровни классических игр, определивших облик целого поколения. Игроки могут мгновенно переключаться между

оригинальной и улучшенной графикой, а также выбирать между классическим и современным управлением. В ремастер добавили фоторежим, заменили спрайты предметов полноценными 3D-моделями и внедрили более 200 трофеев, сохранив при этом исходный код и движок оригинальных игр.

Обновленная трилогия Tomb Raider I-III не просто возвращает к жизни легендарную классику, на которой выросло целое поколение, но и подтягивает ее до современных стандартов, умело сочетая ностальгию с техническими улучшениями.

Сборник доступен на ПК, Xbox, PlayStation и Switch.