Совокупные продажи сборников Tomb Raider Remastered в Steam оцениваются в 336 тысяч копий

По подсчетам аналитического сервиса VG Insights, обновленная трилогия Tomb Raider 1-3 Remastered (вышла в феврале 2024 года) разошлась на Steam тиражом около 250 тысяч копий, заработав 5,1 млн долларов. Проект удерживает планку в 84,4% положительных отзывов, а суточный пик онлайна составляет около 300 человек.

Вторая часть антологии, Tomb Raider 4-6 Remastered, стартовавшая в феврале 2025 года, за аналогичный период показала более скромные результаты: 86 тысяч проданных копий и 1,8 млн долларов выручки. При этом игроки приняли проект даже теплее — 87,9% одобрительных отзывов, хотя суточный онлайн пока скромнее (около 114 человек одновременно).

Поскольку издатель Embracer Group и студия Crystal Dynamics не спешат делиться официальными отчетами, статистика VG Insights выступает главным ориентиром для оценки продаж. Стоит учесть, что алгоритмы сервиса анализируют исключительно экосистему Steam (динамику цен, профили игроков и их активность). Продажи на других площадках и консолях в этих цифрах не учтены.

Оба ремастера, а также полный бандл ремастеров Tomb Raider можно купить практически на любой современной платформе: ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch, а также на мобильных устройствах под управлением Android и iOS.