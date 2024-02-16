СТРИМ: Ловим вайбы ностальгии в Tomb Raider 1-2-3 Remastered

Чем вы занимались в 1996 году? Это был риторический вопрос, но интересно почитать ответы в комментариях, ведь именно тогда увидела свет первая часть Tomb Raider. И вот, спустя каких-то 28 лет вышел ее ремастер. Ну и еще двух последующих игр, но про них не получилось придумать хороший заход.

Плеер с трансляцией появится после ее начала.

Ремастеры настолько старых игр - это, возможно, то, что и ждали многие игроки. Познакомиться с истоками серии не борясь с эмуляторами, режущей глаза графикой и дубовым управлением — да! И “старички” смогут пустить скупую слезу ностальгии, и новички не порезаться о 3 полигона (хорошо если полигона) моделей. Идеальный коктейль, дайте два.

Постараемся в равной степени уделить внимание всем трем играм, припомним другую трилогию ремастеров и постараемся поделиться разносторонними впечатлениями (как от человека игравшего в классические части, так и от видящего все впервые). У микрофонов, как всегда, GRAF_RAGE и 4efy. Присоединяйтесь к нам сегодня на платформах YouTube, Twitch и VK Play live — стартуем в 18:00 по мск!