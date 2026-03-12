Tomb Raider 1-3 Remastered получила возрастной рейтинг для Switch 2

После выхода в феврале 2024 года практически на всех платформах, сборник Tomb Raider I-III Remasteredt, вероятно, выйдет на Switch 2. Американская рейтинговая комиссия ESRB присвоила игре рейтинг для новейшей консоли Nintendo. Похоже, что в ближайшем будущем выйдет и нативный порт.

Tomb Raider I-III Remastered — это переизданный сборник оригинальной трилогии Tomb Raider, серии приключенческих игр-бестселлеров. Сборник был разработан и издан компанией Aspyr Media и включает Tomb Raider (1996), Tomb Raider II: The Dagger of Xian (1997) и Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft (1998). В неё также входят дополнения The Unfinished Business, The Golden Mask и The Lost Artifact.

По сравнению с оригинальными играми, Tomb Raider I-III Remastered отличается значительно улучшенной графикой. Разрешение, модели персонажей и текстуры были улучшены, что делает окружение гораздо более привлекательным. Игрок может в любой момент переключаться между оригинальной и обновлённой графикой.