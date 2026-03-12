ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tomb Raider 1-2-3 Remastered 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.2 358 оценок

Tomb Raider I-II-III Remastered стала доступна для Switch 2, iOS и Android вместе с обновлением "Режим испытаний"

monk70 monk70

Издатель Aspyr и разработчик Crystal Dynamics выпустили версии Tomb Raider I-II-III Remastered для Switch 2, iOS и Android, а также бесплатное обновление «Режим испытаний» для существующих платформ.

Обновление включает в себя следующие нововведения:

  • 10 новых костюмов — выполните достижения, чтобы разблокировать 10 новых костюмов, которые улучшат способности Лары и помогут вам продвинуться дальше в следующем прохождении.
  • Режим испытаний — проверьте свои навыки, настраивая уровни. Изменяйте здоровье, урон, бонусы, врагов и многое другое. Чем выше рейтинг испытания, тем больше вы разблокируете.
  • 15 новых достижений — пополните свою коллекцию трофеев с помощью новых достижений в режиме испытаний.

Ремастер Tomb Raider I-II-III впервые вышел для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam, Epic Games Store, GOG и Humble Store 14 февраля 2024 года.

11
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Punisher1

Я то думал трилогия Legend а тут тупо патч вау

1