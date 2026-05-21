В EGS бесплатно раздают Tomb Raider I-III Remastered - обновлённую трилогию с DLC и улучшенной графикой

В цифровом магазине Epic Games Store стартовала бесплатная раздача сборника Tomb Raider I–III Remastered Starring Lara Croft, включающего обновлённые версии первых трёх классических игр о Ларе Крофт.
Согласно официальной странице магазина, в состав издания входят ремастеры первых трёх частей серии с обновлённой графикой, улучшенными моделями и освещением, а также всеми дополнительными миссиями и DLC, выпущенными для оригинальных игр.
Сборник представляет собой переработку культовой трилогии, которая заложила основы жанра приключенческих экшенов от третьего лица. Игрокам доступны переработанные версии оригинальных уровней с возможностью переключения между классической и обновлённой графикой.
По данным Epic Games Store, акция продлится ограниченное время — добавить игру в библиотеку бесплатно можно до 28 мая. Аттракцион невиданной щедрости продлится до этой даты, после чего проект вернётся к стандартной стоимости.
Иди в ж*пу Тим Суини, я подожду распродажу в стиме
играть все равно не буду, но добавлю
Ремастеры игр 90-ых годов, с ценой как у современных игр раздавать, это действительно щедро
Капиталистам там дурно не стало?
https://store.epicgames.com/p/tomb-raider-iiii-remastered-538640
Включает в себя игры
Tomb Raider I + Unfinished Business Expansion
Tomb Raider II + Golden Mask Expansion
Tomb Raider III + The Lost Artifact Expansion
https://store.epicgames.com/mobile?lang=ru monument valley 3 на мобилках раздают ещё.