В SteamDB заметили скрытый билд Tomb Raider 1-2-3 Remastered с новыми достижениями

В базе данных SteamDB была замечена новая, еще не опубликованная сборка сборника ремастеров Tomb Raider 1-2-3 Remastered, которая кардинально меняет схему статистики игры. В обновление добавлена масштабная база данных достижений, охватывающая первую, вторую и третью части культовой франшизы, а также весь контент из официальных дополнений (экспансий).

Согласно утекшим данным, новые достижения будут завязаны на:

Прохождение ключевых сюжетных глав;

Сбор секретов и редких предметов;

Завершение кампаний при особых («хардкорных») условиях;

Боевые испытания и спидраны (задачи на время);

Другие специфические внутриигровые активности.

Особый интерес вызывают новые записи с загадочным префиксом «TRX_CR», предназначение которых пока остается тайной. На текущий момент свежий билд имеет закрытый статус — разработчики из Saber Interactive и Aspyr Media официально не комментируют утечку, поэтому точная дата релиза патча (и факт его гарантированного выхода) остаются неизвестными.