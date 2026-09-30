В SteamDB заметили скрытый билд Tomb Raider 1-2-3 Remastered с новыми достижениями

В базе данных SteamDB была замечена новая, еще не опубликованная сборка сборника ремастеров Tomb Raider 1-2-3 Remastered, которая кардинально меняет схему статистики игры. В обновление добавлена масштабная база данных достижений, охватывающая первую, вторую и третью части культовой франшизы, а также весь контент из официальных дополнений (экспансий).
Согласно утекшим данным, новые достижения будут завязаны на:
- Прохождение ключевых сюжетных глав;
- Сбор секретов и редких предметов;
- Завершение кампаний при особых («хардкорных») условиях;
- Боевые испытания и спидраны (задачи на время);
- Другие специфические внутриигровые активности.
Особый интерес вызывают новые записи с загадочным префиксом «TRX_CR», предназначение которых пока остается тайной. На текущий момент свежий билд имеет закрытый статус — разработчики из Saber Interactive и Aspyr Media официально не комментируют утечку, поэтому точная дата релиза патча (и факт его гарантированного выхода) остаются неизвестными.
Ну здрасьте новые баги