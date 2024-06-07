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Tomb Raider 1-2-3 Remastered 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.1 261 оценка

Вышел третий крупный патч для Tomb Raider I-III Remastered - Aspyr вернула эротические плакаты с Ларой Крофт в игру

AceTheKing
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Компания Aspyr выпустила третье крупное обновление для Tomb Raider I-III Remastered и поделилась полным описанием нового патча, который содержит в себе исправления и доработки для всех трех игр сборника Tomb Raider.

В патче исправлены различные баги и неправильно работающие графические эффекты. Так же была улучшена модель Лары Крофт, и добавлена возможность настройки одежды персонажа во всех трех играх сборника. Кроме того, Aspyr по всей видимости прислушалась к критике фанатов и вернула эротические плакаты с Ларой Крофт в игру, доработав их до HD-разрешения. Полный список изменений представлен ниже.

Во всех трех играх:

  • Теперь можно настроить одежду персонажа в любое время с помощью добавленного выбора экипировки;
  • Выбор экипировки разблокируется после прохождения каждой игры (I, II или III);
  • Можно выбрать все наряды из всех 3 игр;
  • Добавлены красные солнцезащитные очки для дополнительного эффекта;
  • Использование горячих клавиш не прерывает бег или ходьбу при использовании джойстика;
  • Во всех трех играх были внесены различные улучшения в SFX;
  • Улучшено управление боевой системой во всех трех играх;
  • Были внесены улучшения в модель Лары;
  • Добавлены отсутствующие эффекты "едкая вода";
  • Исправлена ошибка, из-за которой ошибочно отображалось небо, когда камера поворачивала за угол;
  • Исправлена ошибка, из-за которой греческие переводы в некоторых меню отображались слишком широко;
  • Были внесены различные улучшения для эффектов во всех трех играх;
  • Исправлены значки выбора игр для игроков из Великобритании;
  • Добавлены горячие клавиши быстрого сохранения/перезагрузки для игроков на контроллере.

Tomb Raider 1:

  • Исправлено неправильное расположение снега на уровне “Пещеры”;
  • Исправлена ошибка, из-за которой летучие мыши иногда мерцали после смерти в Tomb Raider 1.

Tomb Raider 2:

  • Исправлена ошибка, из-за которой на снегоходе на уровне “Холодная война” в Tomb Raider 2 использовалась неправильная текстура;
  • Исправлена ошибка в Tomb Raider 2, из-за которой часть геометрии выступала за пределы уровня;
  • Добавлены эффекты взрыва для “Убежища Бартоли” в Tomb Raider 2.

Tomb Raider 3:

  • Постеры Лары Крофт из “Сна с рыбками” возвращены и доработаны в HD;
  • Исправлено расположение ключа Индры на уровне “Джунгли”;
  • Улучшен цвет воды на уровне “Река Ганг” в Tomb Raider 3;
  • Решетки для обезьян теперь более заметны в “Комплексе повышенной безопасности” в Tomb Raider 3;
  • Добавлены детали всех отверстий в потолке в “Руинах храма”;
  • Исправлено отсутствие окна в “Логове Уилларда” в Tomb Raider 3 The Lost Artifact;
  • Исправлено наведение на врагов, когда они сидели на корточках в Tomb Raider 3.

Релиз сборника Tomb Raider 1-2-3 состоялся 13 февраля на PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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