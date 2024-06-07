Вышел третий крупный патч для Tomb Raider I-III Remastered - Aspyr вернула эротические плакаты с Ларой Крофт в игру

Компания Aspyr выпустила третье крупное обновление для Tomb Raider I-III Remastered и поделилась полным описанием нового патча, который содержит в себе исправления и доработки для всех трех игр сборника Tomb Raider.

В патче исправлены различные баги и неправильно работающие графические эффекты. Так же была улучшена модель Лары Крофт, и добавлена возможность настройки одежды персонажа во всех трех играх сборника. Кроме того, Aspyr по всей видимости прислушалась к критике фанатов и вернула эротические плакаты с Ларой Крофт в игру, доработав их до HD-разрешения. Полный список изменений представлен ниже.

Во всех трех играх:

Теперь можно настроить одежду персонажа в любое время с помощью добавленного выбора экипировки;

Выбор экипировки разблокируется после прохождения каждой игры (I, II или III);

Можно выбрать все наряды из всех 3 игр;

Добавлены красные солнцезащитные очки для дополнительного эффекта;

Использование горячих клавиш не прерывает бег или ходьбу при использовании джойстика;

Во всех трех играх были внесены различные улучшения в SFX;

Улучшено управление боевой системой во всех трех играх;

Были внесены улучшения в модель Лары;

Добавлены отсутствующие эффекты "едкая вода";

Исправлена ошибка, из-за которой ошибочно отображалось небо, когда камера поворачивала за угол;

Исправлена ошибка, из-за которой греческие переводы в некоторых меню отображались слишком широко;

Были внесены различные улучшения для эффектов во всех трех играх;

Исправлены значки выбора игр для игроков из Великобритании;

Добавлены горячие клавиши быстрого сохранения/перезагрузки для игроков на контроллере.

Tomb Raider 1:

Исправлено неправильное расположение снега на уровне “Пещеры”;

Исправлена ошибка, из-за которой летучие мыши иногда мерцали после смерти в Tomb Raider 1.

Tomb Raider 2:

Исправлена ошибка, из-за которой на снегоходе на уровне “Холодная война” в Tomb Raider 2 использовалась неправильная текстура;

Исправлена ошибка в Tomb Raider 2, из-за которой часть геометрии выступала за пределы уровня;

Добавлены эффекты взрыва для “Убежища Бартоли” в Tomb Raider 2.

Tomb Raider 3:

Постеры Лары Крофт из “Сна с рыбками” возвращены и доработаны в HD;

Исправлено расположение ключа Индры на уровне “Джунгли”;

Улучшен цвет воды на уровне “Река Ганг” в Tomb Raider 3;

Решетки для обезьян теперь более заметны в “Комплексе повышенной безопасности” в Tomb Raider 3;

Добавлены детали всех отверстий в потолке в “Руинах храма”;

Исправлено отсутствие окна в “Логове Уилларда” в Tomb Raider 3 The Lost Artifact;

Исправлено наведение на врагов, когда они сидели на корточках в Tomb Raider 3.

Релиз сборника Tomb Raider 1-2-3 состоялся 13 февраля на PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.