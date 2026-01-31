30-летие Tomb Raider спровоцировало путаницу вокруг даты выхода игры

В преддверии 30-летия Tomb Raider возникло удивительное несоответствие в отношении даты выхода игры в Великобритании. В то время как Crystal Dynamics, нынешний разработчик, ответственный за поддержание и развитие франшизы, постоянно заявляет, что первая часть культовой приключенческой игры вышла 25 октября 1996 года, архивные данные того времени говорят об обратном.

В выпуске Daily Mirror за октябрь 1996 года, есть реклама Tomb Raider с пометкой «в продаже сегодня» и датой 24 октября 1996 года. Это подтверждается записью в журнале Computer and Video Games, где тоже указано, что игра вышла 24 октября 1996 года. Из этих источников следует, что британская авантюристка Лара Крофт впервые появилась на Sega Saturn в Великобритании на сутки раньше, чем указывают некоторые официальные источники. Хотя разница в один день и может показаться незначительной, она имеет большое значение для фанатов, истории и игровой индустрии. Tomb Raider по праву считается одной из самых влиятельных видеоигр 1990-х годов, сформировавшей жанр приключенческих экшенов и сделавшей Лару Крофт культурной иконой. Для франшизы, отмечающей свое 30-летие, точность исторических данных имеет огромное значение для сохранения ее наследия.

Кроме того, точная дата релиза важна при подготовке юбилейных и памятных изданий, а также исторических ретроспектив. Неправильное указание даты такого важного события может повлиять на празднования, освещение в СМИ и реакцию фанатов, особенно в Великобритании, где эта игра впервые покорила публику. Это несоответствие указывает на более обширные проблемы, связанные с документированием истории видеоигр, где разница во времени международных релизов, маркетинговые кампании и несогласованность ведения документации могут привести к путанице спустя несколько десятилетий. Для точного установления исторических фактов крайне важно обращаться к архивным источникам, таким как газеты и журналы того периода.

Учитывая, что Tomb Raider отмечает 30-летие со дня своего появления, как фанаты, так и эксперты надеются на получение окончательных разъяснений от Crystal Dynamics. Точное установление даты релиза отдает дань не только истории игры, но и культурному влиянию Лары Крофт, которой по-прежнему остается одной из самых узнаваемых фигур в мире игр.

Напоминаем, что в 2026 году также должна выйти игра Tomb Raider: Legacy of Atlantis — ремейк культовой игры 1996 года о Ларе Крофт.