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Tomb Raider (1996) 14.11.1996
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 353 оценки

8BitDo представила лимитированную коллекцию геймпадов к 30-летию Tomb Raider

Gruz_ Gruz_

Бренд 8BitDo представил тематическую линейку контроллеров Tomb Raider 30th Anniversary Edition, приуроченную к юбилею знаменитой франшизы. В коллекцию вошли две модели геймпадов, чей дизайн отсылает к разным эпохам приключений Лары Крофт . Старт официальных поставок запланирован на 24 октября 2026 года.

Первая новинка — ретро-модель 8BitDo Pro 3 Bluetooth Gamepad стоимостью 79,99 долларов США. Внешний вид устройства вдохновлен оригинальной игрой 1996 года и ее локацией Lost Valley, предлагая геймерам классическую серо-зеленую палитру с ярко-желтой крестовиной . Контроллер получил современные стики на магнитных датчиках (TMR) и триггеры Холла с защитой от дрифта.

Вторым элементом серии стал актуальный флагман — официально лицензированный 8BitDo Ultimate 3 Controller for Xbox за 119,99 долларов США. Эта модель олицетворяет современную эпоху развития франшизы. Устройство поставляется вместе с детализированной зарядной док-станцией, стилизованной под покрытые мхом каменные руины.

По задумке создателей, геймпады позиционируются как неразрывная пара. По аналогии со знаменитыми парными пистолетами Лары Крофт, контроллеры дополняют друг друга внешне и призваны стать единым коллекционным набором на полке фаната.

Железо 1 Трейлеры 20
7
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
North235

Никогда не понимал прикола этих лимитированных версий. Просто перекрасили кнопки и корпус, добавили узоров, а ценник задирают такой, будто геймпад вручную пересобирали.

2
Шрек vs DLSS 5

Очередной тематический = некрасивый пад.

2
Wing42

Вот когда выпустят геймпад в виде груди Ларки с правильным дизайном стиков, тогда фанаты и начнут визжать от восторга.