8BitDo представила лимитированную коллекцию геймпадов к 30-летию Tomb Raider

Бренд 8BitDo представил тематическую линейку контроллеров Tomb Raider 30th Anniversary Edition, приуроченную к юбилею знаменитой франшизы. В коллекцию вошли две модели геймпадов, чей дизайн отсылает к разным эпохам приключений Лары Крофт . Старт официальных поставок запланирован на 24 октября 2026 года.

Первая новинка — ретро-модель 8BitDo Pro 3 Bluetooth Gamepad стоимостью 79,99 долларов США. Внешний вид устройства вдохновлен оригинальной игрой 1996 года и ее локацией Lost Valley, предлагая геймерам классическую серо-зеленую палитру с ярко-желтой крестовиной . Контроллер получил современные стики на магнитных датчиках (TMR) и триггеры Холла с защитой от дрифта.

Вторым элементом серии стал актуальный флагман — официально лицензированный 8BitDo Ultimate 3 Controller for Xbox за 119,99 долларов США. Эта модель олицетворяет современную эпоху развития франшизы. Устройство поставляется вместе с детализированной зарядной док-станцией, стилизованной под покрытые мхом каменные руины.

По задумке создателей, геймпады позиционируются как неразрывная пара. По аналогии со знаменитыми парными пистолетами Лары Крофт, контроллеры дополняют друг друга внешне и призваны стать единым коллекционным набором на полке фаната.