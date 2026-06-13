Актеры озвучивания сыграли в Tomb Raider Legacy of Atlantis на Summer Game Fest 2026

Компания Amazon Game Studios представила свежий ролик с выставки Summer Game Fest 2026, где актеры озвучивания лично тестируют Tomb Raider Legacy of Atlantis. В игровом процессе приняли участие Трой Бейкер (знакомый по Indiana Jones and the Great Circle и The Last of Us), Ник Апостолидес (актер из Resident Evil и Life is Strange), Эшли Морган (участвовавшая в Fortnite), а также Аликс Уилтон Реган, ставшая новым официальным голосом Лары Крофт.

Выход переосмысления намечен на февраль 2027 года. Проект представляет собой обновленную версию самого первого приключения Лары Крофт: авторы сохранили оригинальный сюжет и атмосферу, но полностью переработали графику, улучшили механику геймплея и добавили новые сюжетные сцены. За создание игры на движке Unreal Engine 5 отвечает студия Flying Wild Hog совместно с Crystal Dynamics.

В процессе прохождения пользователям предстоит путешествовать по миру, преодолевать смертоносные ловушки и разбираться с комплексными головоломками. В центре истории — поиски осколков древнего артефакта под названием Сцион (Scion), ключевого элемента вселенной Tomb Raider.

Релиз Tomb Raider Legacy of Atlantis состоится на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.