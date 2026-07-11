Актриса Лары Крофт объявила о завершении записи для Tomb Raider Legacy of Atlantis

Актриса Аликс Вилтон Реган, подарившая голос Ларе Крофт, объявила об окончании записи реплик для основной части игры Tomb Raider Legacy of Atlantis. По её словам, финальная сессия звукозаписи состоялась вчера, 10 июля 2026 года, подведя черту под четырехлетним этапом производства, стартовавшим в 2022 году. Актриса добавила, что впереди команду еще ждут точечные дозаписи и устранение багов, однако преодоление этой вехи стало эмоциональным моментом для всего коллектива.

«Я только что завершила финальную официальную сессию для основной части Tomb Raider Legacy of Atlantis. Это очень важное и волнительное событие. Наш путь начался в 2022 году, а сегодня уже 10 июля 2026 года — огромный срок. Впереди ещё доработки и исправление ошибок, но главный рубеж пройден. Всем мира, любви и сил», — поделилась Реган в соцсетях.

Напомним, что проект представляет собой масштабный ремейк оригинальной Tomb Raider 1996 года на базе Unreal Engine 5. Разработчики обещают не просто современную графику, но и обновленный геймплей с расширенным сюжетом. Игрокам предстоит вновь отправиться на поиски артефакта Сцион в Перу, Грецию и Египет.

Релиз приключенческого экшена запланирован на 12 февраля 2027 года для PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. За предзаказ премиальных изданий предусмотрен 48-часовой ранний доступ.