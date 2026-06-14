Актриса новой Лары Крофт вывихнула челюсть во время записи боевой сцены для Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Актриса Аликс Уилтон Риган, озвучивающая Лару Крофт в новых играх серии Tomb Raider, рассказала о необычном инциденте во время записи боевых сцен. По её словам, она настолько активно отыгрывала движения персонажа, что случайно ударила себя в лицо, вывихнула челюсть и была вынуждена самостоятельно вправить её обратно.

В интервью Риган призналась, что никогда не записывает реплики «вполсилы» и старается физически воспроизводить действия героини. Во время одной из сессий, посвящённой звукам боя, она выполняла удары руками одновременно с озвучкой и в какой-то момент попала себе прямо в челюсть.

«Я буквально заехала себе хуком в челюсть, вывихнула её... Потом пришлось прервать запись минут на двадцать, вправить её обратно и приложить лёд», — рассказала актриса.

По словам Риган, команда разработчиков была в шоке и даже шутила, что «только что убила Лару Крофт». Сама же актриса отнеслась к ситуации с юмором, отметив, что уже сталкивалась с подобной травмой раньше и считает, что создатели игры «наняли именно ту женщину для этой работы».