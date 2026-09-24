Актриса озвучки Лары Крофт и команда разработки Tomb Raider: Legacy of Atlantis посетят Comic Con London

Организаторы MCM Comic Con London анонсировали в социальной сети X панельную дискуссию, посвященную развитию франшизы Tomb Raider. В качестве спикеров на мероприятии выступят актриса Аликс Вилтон Реган, озвучившая Лару Крофт, игровой директор Crystal Dynamics Рауль Сикейра и арт-директор студии Flying Wild Hog Арек Томашевски. Встреча состоится в воскресенье, 25 октября 2026 года, в 13:00 на сцене Capital Stage. Посещение панели входит в стоимость стандартного входного билета на фестиваль.

Главной темой обсуждения станет проект Tomb Raider: Legacy of Atlantis, а также эволюция серии за ее 30-летнюю историю. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и базируется на классической Tomb Raider от Core Design и ремейке Tomb Raider: Anniversary от Crystal Dynamics. Сюжет расскажет о путешествии британской исследовательницы Лары Крофт по Перу, Греции, Египту и затерянному острову в поисках фрагментов Наследия — древнего артефакта Атлантиды.

Участие ключевых разработчиков из Crystal Dynamics и Flying Wild Hog позволит аудитории узнать новые подробности о производстве тайтла. По заверению организаторов, авторы поделятся деталями игрового процесса и расскажут, как современные технологии помогают переосмыслить культовую классику, сохраняя дух оригинальных приключений.