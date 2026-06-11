Актриса уверяет, что новая Лара Крофт останется сексуальной: "У неё потрясающая попа"

Аликс Уилтон Риган, новая исполнительница роли Лары Крофт, недавно прокомментировала Tomb Raider: Legacy of Atlantis, амбициозное переосмысление первой игры франшизы, и воспользовалась возможностью, чтобы похвалить обновлённый образ главной героини.

Актриса рассказала о своём восторге от нового направления, выбранного Crystal Dynamics для одного из самых культовых персонажей видеоигр, особенно отметив обновлённый дизайн Лары Крофт, похвалив атлетическую фигуру главной героини, сохранив при этом её сексуальность.

Слушайте, раз уж мы заговорили о том, какая она красивая, то её попа просто фантастическая. Можете меня процитировать — я на неё немало смотрела. Эта Лара невероятно сексуальна. У меня нет никаких комментариев для команды аниматоров или дизайнеров, кроме: спасибо, что сделали меня такой необыкновенной. У неё сильное, красивое тело. Тело женщины, которая проводит время, исследуя гробницы, и я думаю, если бы мы все были заняты исследованием гробниц, мы бы выглядели именно так. [Смеётся]

Tomb Raider: Legacy of Atlantis выйдет 12 февраля 2027 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Тем временем Crystal Dynamics также работает над Tomb Raider: Catalyst, совершенно новым приключением, действие которого разворачивается в Северной Индии, релиз которого запланирован на 2027 год.