Аликс Уилтон Реган обсудит свою роль в Tomb Raider Legacy of Atlantis на IGN Live

Британская актриса Аликс Уилтон Реган станет гостем фестиваля IGN Live 2026, где поделится

подробностями о работе над ролью Лары Крофт в грядущей игре Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Мероприятие без возрастных ограничений пройдет 6 и 7 июня и будет транслироваться по всему миру на платформах IGN.

Выход Tomb Raider Legacy of Atlantis намечен на 2026 год. Этот проект представляет собой обновленную версию самого первого приключения расхитительницы гробниц. Авторы полностью переработали графику и геймплейные механики, а также дополнили сюжетную линию, но оставили нетронутыми общую структуру и локации оригинала. Производством тайтла занимается команда Flying Wild Hog при поддержке Crystal Dynamics.

В основе новинки лежит движок UE5. Игрокам предстоит путешествовать по разным уголкам планеты, преодолевать смертоносные препятствия и разгадывать загадки окружения. Сюжет сосредоточен на поиске трех разрозненных частей Сциона (Scion) — могущественного артефакта древней Атлантиды. Релиз состоится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.