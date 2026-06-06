Аликс Уилтон Реган рассказала, как в Tomb Raider: Legacy of Atlantis соберут воедино разные образы Лары Крофт

В интервью Entertainment Weekly актриса Аликс Уилтон Реган рассказала, что её подход к роли Лары Крофт строится на объединении, а не на отрицании прошлых образов. Руководствуясь принципом «ни одной забытой Лары», она стремится собрать в своей игре всё наследие франшизы — её фирменную уверенность, дерзость и характер — но при этом показать героиню на пороге нового жизненного этапа.

Говоря о грядущей Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Реган подчеркнула, что игра свяжет классический сюжет с бэкграундом «трилогии выживания» (Survivor Trilogy). Это не ремейк и не ремастер, а принципиально новый игровой опыт с глубоким эмоциональным сюжетом, который заложит основу для событий Tomb Raider: Catalyst.

Проект разрабатывается студией Flying Wild Hog совместно с Crystal Dynamics на движке Unreal Engine 5. Игра переосмысляет самое первое приключение Лары Крофт на современном визуальном уровне. Игроков ждут исследование разнообразных локаций, преодоление препятствий, решение опасных головоломок и схватки с дикими зверями в погоне за осколками Атлантиды (Scion).

Релиз запланирован на 12 февраля 2027 года для PC, PS5, Xbox Series и Switch 2.