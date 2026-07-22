Аликс Уилтон Риган рассказала об интенсивных тренировках, чтобы передать атлетичность Лары Крофт в Legacy of Atlantis

В новом эпизоде мини-документального сериала разработчики подтвердили, что возвращают легендарную подвижность Лары Крофт в Tomb Raider: Legacy of Atlantis, которая была визитной карточкой серии в 90-х. В отличие от мрачного реализма последней трилогии, новое переосмысление оригинального приключения 1996 года делает ставку на головокружительные трюки и динамику.

Команда Crystal Dynamics и Flying Wild Hog объяснила, что акробатика была критически важна для проекта, и поэтому в ремейке вернутся все прошлые трюки Лары - включая стойку на руках и нырок в воду ласточкой. По словам геймдиректора Раула Сикейры, Лара Крофт - это не просто искательница приключений, а настоящий атлет. Креативный директор Михал Кук добавил, что работа над движениями стала главным вызовом для студии.

Чтобы передать атлетичность героини, актриса Аликс Уилтон Риган прошла серьезную физическую подготовку, включающую силовые тренировки, бег, йогу и, конечно, скалолазание. На съемках в костюме захвата движений она решала головоломки и сражалась с противниками, чтобы добиться максимальной реалистичности движений.

Я много занималась - и до сих пор занимаюсь - силовыми тренировками, бегом, йогой, скалолазанием. Я обожаю скалолазание, это мое любимое занятие. Лара очень, очень сильная. Она очень, очень способная... Я действительно хотела привнести эту уверенность в Лару.

Игроки уже высоко оценили такой подход. В комментариях к видео пользователи пишут, что это "главное, за что они благодарны разработчикам", а возвращение стойки на руках и нырок ласточкой назвали "культовыми способностями".

Премьера игры, ранее ожидавшаяся в 2026 году, перенесена на 12 февраля 2027 года. Проект выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC и Nintendo Switch 2.