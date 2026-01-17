Аликс Вилтон Риган о роли Лары Крофт в новой эре Tomb Raider: от игрового персонажа до культурной иконы

Аликс Вилтон Риган в рамках подкаста ReadyAimFire рассказала, что играет в обновленную версию Tomb Raider, готовясь к своей будущей роли Лары Крофт в Tomb Raider Legacy of Atlantis и Tomb Raider Catalyst. Также она поделилась своими мыслями о захвате движений, статусе Лары Крофт как культурной иконы, о давлении, связанном с исполнением такой культовой роли, и сравнила ее с Джеймсом Бондом.

«Я играю в обновленную версию оригинальной Tomb Raider. И я все еще натыкаюсь на стены и бьюсь головой о предметы», — сказала актриса.

Актриса также призналась, что ей еще предстоит запереть суетливого дворецкого Лары, Уинстона, в морозильной камере — известный обряд посвящения среди фанатов Tomb Raider.

Создавая образ Лары Крофт, Вилтон Риган поставила перед собой цель закрепить за персонажем статус не только культовой авантюристки, но и современной героини, представив ее как уверенную в себе героиню с многогранным характером и эмоциональной глубиной:

«Лара вернулась и теперь она сильнее, чем когда-либо. Думаю, фанатам понравятся эти игры и то, какой ее изобразили сценаристы. И, надеюсь, им понравится и моя работа».

Проводя аналогию с Джеймсом Бондом, Вилтон Риган подчеркивает уникальную эволюцию Лары Крофт как культурного феномена, который не ограничивается рамками видеоигр:

«Джеймс Бонд стал героем видеоигр. [Лара Крофт] буквально «выпрыгнула» из мира видеоигр и попала в фильмы, мультфильмы и на обложку журнала NME. На мой взгляд, в этом есть что-то невероятное. Это потрясающе, и я испытываю огромную гордость за то, что она, как и я, британка».

Tomb Raider Legacy of Atlantis и Tomb Raider Catalyst, разрабатываемые на движке Unreal Engine 5, запланированы к выпуску в 2026 и 2027 годах соответственно и будут доступны на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.